¿Guiño al Tri? Helinho sorprende al entrenar con la playera de la Selección Mexicana

Helinho, delantero brasileño del Toluca, sorprendió a los aficionados del futbol mexicano después de aparecer entrenando con una playera de la Selección Mexicana durante la actual pausa por la Fecha FIFA.

El atacante de 26 años compartió imágenes de su preparación física en el gimnasio utilizando la indumentaria del Tricolor, una publicación que rápidamente generó comentarios entre los aficionados sobre una posible llegada del futbolista a la Selección Mexicana en el futuro.

Por ahora, la imagen representa únicamente un guiño hacia México y no significa que Helinho forme parte del equipo nacional. Sin embargo, su situación ha despertado interés debido a su buen momento con Toluca y a la posibilidad de que pueda obtener la nacionalidad mexicana en los próximos años.

Helinho se ha consolidado con Toluca

Helinho llegó al futbol mexicano en 2024 para jugar con Toluca y desde entonces se ha convertido en uno de los elementos importantes del conjunto escarlata.

Durante su etapa con los Diablos Rojos, el delantero ha conseguido seis títulos, entre ellos los campeonatos de Liga MX del Clausura 2025 y Apertura 2025. A estos trofeos se suman el Campeón de Campeones, la Campeones Cup, la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup.

Su rendimiento y la cantidad de títulos conseguidos con Toluca han hecho que el brasileño gane protagonismo dentro del futbol mexicano

¿Helinho puede jugar con la Selección Mexicana?

La posibilidad de que Helinho juegue con México no es inmediata. El futbolista primero tendría que cumplir con los requisitos correspondientes para obtener la nacionalidad mexicana.

El atacante llegó al país durante el verano de 2024, por lo que podría cumplir cinco años continuos de residencia en México en 2029, siempre que se mantengan las condiciones necesarias para ello.

Ese año también terminaría su actual contrato con Toluca, por lo que el futuro del delantero podría coincidir con un momento importante para definir su situación internacional.

Helinho ya jugó con selecciones juveniles de Brasil

A nivel internacional, Helinho solamente ha representado a Brasil en categorías juveniles. El futbolista tuvo participación con las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-20.

Además, disputó el Mundial Sub-17 de 2017, torneo en el que Brasil terminó en el tercer lugar.

El hecho de que su experiencia internacional haya sido en categorías juveniles mantiene abierta la posibilidad de analizar su elegibilidad para representar a otra selección, aunque esto dependería de que cumpla todos los requisitos establecidos por la normativa correspondiente.

La playera de México de Helinho genera ilusión entre aficionados

Por ahora, Helinho con la playera de México no representa una convocatoria ni confirma que el delantero tenga planes inmediatos de jugar con el Tricolor.

Sin embargo, la fotografía rápidamente llamó la atención de los aficionados, quienes comenzaron a imaginar al atacante de Toluca defendiendo los colores de la Selección Mexicana en el futuro.

Su buen momento con los Diablos Rojos y la posibilidad de obtener la nacionalidad mexicana en los próximos años mantienen abierta una historia que, por ahora, apenas comienza a generar expectativa entre los seguidores del futbol mexicano.