El delantero francés Antoine Griezmann fue reconocido como la Contratación del Año 2026 de la MLS, luego de protagonizar una destacada primera temporada con el Orlando City. El campeón del mundo con Francia tuvo un impacto inmediato en el futbol estadounidense y se convirtió en una de las figuras más determinantes del conjunto de Florida, pese a incorporarse cuando la campaña ya estaba en marcha.

En apenas 18 partidos de temporada regular, el atacante registró 14 goles y ocho asistencias, para sumar 22 participaciones directas en anotaciones. Sus números fueron fundamentales para transformar el rendimiento ofensivo de Orlando City y ayudar al equipo a meterse en los playoffs.

Griezmann llegó al club el 24 de marzo de 2026 como Jugador Franquicia, aunque su debut oficial se produjo hasta el 22 de julio. Desde entonces, necesitó solamente 15 encuentros para alcanzar las 20 contribuciones de gol, convirtiéndose en el segundo futbolista más rápido en conseguirlo dentro de la historia de la MLS, únicamente por detrás de Lionel Messi, quien estableció la marca en 14 partidos.

Además, el francés se convirtió en el primer fichaje de verano en la historia de la competición en registrar al menos 20 participaciones de gol durante la segunda mitad del calendario regular.

Griezmann transformó a Orlando City y lo llevó a los playoffs de la MLS

La influencia de Antoine Griezmann también se reflejó en los resultados colectivos de Orlando City. Antes de su incorporación, el equipo se encontraba fuera de los puestos de clasificación a la postemporada; sin embargo, con el francés como una de sus principales figuras ofensivas, logró terminar en la octava posición de la Conferencia Este, con 46 puntos.

De esta manera, el conjunto de Florida consiguió su séptima clasificación consecutiva a los playoffs de la MLS.

La importancia del delantero fue evidente en las estadísticas: Griezmann participó directamente en el 32.9 por ciento de los 63 goles que consiguió Orlando City durante la temporada regular, consolidándose como una pieza fundamental en el esquema del equipo.

Griezmann superó a Guilherme y André Luiz en las votaciones

El reconocimiento de Contratación del Año de la MLS 2026 también reflejó el impacto del francés entre los votantes.

Griezmann obtuvo el 51.02 por ciento de los sufragios, superando ampliamente a Guilherme, del Houston Dynamo, quien consiguió el 25.12 por ciento, y a André Luiz, del Sporting Kansas City, que terminó con el 6.19 por ciento.

Con este resultado, el atacante se convirtió en el primer futbolista francés en ganar esta distinción y en el segundo campeón del mundo en conseguirla, después del argentino Thiago Almada, quien recibió el reconocimiento en 2022.

A sus logros también se sumaron dos premios al Jugador de la Jornada y el reconocimiento al Jugador del Mes durante octubre y noviembre.

De esta manera, Antoine Griezmann cerró su primera temporada en el futbol estadounidense con números destacados y un reconocimiento individual que confirma el impacto de su llegada a Orlando City. Ahora, el gran desafío será trasladar ese rendimiento a las instancias decisivas y ayudar a su equipo a competir por el título de la MLS Cup.