Gracias, Stan: Wawrinka pierde en Basilea y se retira oficialmente del Tenis 

El tiempo alcanzó a Stan Wawrinka y después de 24 años de carrera en el tenis profesional, ‘Stan The Man’ dice adiós; cayó ante Jiri Lehecka en la Ronda de 32 en Basilea en dos sets de 5-7 y 6-7 (2-7).

El suizo se aferró a más no poder. Extendió el tiempo que le quedaba en su país, mientras su corazón quería seguir con la raqueta, su cuerpo no resistió y terminó por sucumbir ante el checo.

A sus 41 años y con el peso de una carrera entera sobre los hombros, se plantó ante Lehecka en lo que todos sabían podía ser su último baile en el circuito ATP.

Wawrinka arrancó con el corazón de un gladiador que aún se niega a ceder: su saque sólido le dio aire, y esa legendaria revés a una mano volvió a salir longline con la misma ferocidad de siempre, arrancando ovaciones de un público que no quería que el telón cayera tan pronto.

Durante casi dos horas, Wawrinka mantuvo el pulso con el checo, número 21 del mundo y en plena forma, resistiendo breaks y peleando cada punto como si el reloj no existiera.

Pero el tiempo, implacable, acabó imponiéndose: la última manga de Stan cerró con drama, pero Lehecka, con más juventud, impuso autoridad y termino definiendo el último tie-break en la carrea de Wawrinka.

Wawrinka dice adiós oficialmente al tenis profesional

La trayectoria de Stan Wawrinka fue la de un tardío conquistador que, en la era de los Big Three, se coló entre los más grandes con una mezcla de potencia bruta, elegancia y una determinación silenciosa que solo se desataba en los momentos decisivos.

Debutó en el ATP en 2003, pero fue a partir de 2013-2014 cuando su revés a una mano se convirtió en arma letal y su ranking se elevó hasta el número 3 del mundo.

En 2014 levantó su primer Grand Slam en el Australian Open, superando a Rafael Nadal en la Final; un año después conquistó Roland Garros ante Novak Djokovic, y en 2016 se coronó en el US Open, de nuevo contra el serbio, completando una trilogía de títulos mayores en los que derrotó al número 1 en cada final.

A esos tres Grand Slams se suman 16 títulos ATP en total, el Masters 1000 de Montecarlo en 2014 (venciendo a Roger Federer), el oro olímpico en dobles junto a Federer en Pekín 2008 y la Copa Davis de 2014, en la que fue pieza clave del triunfo suizo.

Con una carrera de más de dos décadas, cientos de victorias y una longevidad que lo llevó a seguir compitiendo más allá de los 40 con el mismo fuego, Wawrinka cierra el capítulo en casa, en Basilea, dejando un legado de potencia, carácter y esa inolvidable revés que definirá para siempre al ‘Stanimal’.