El golfista Billy Horschel, fan del West Ham, recuerda al Chicharito Hernández

El golf y el futbol encontraron un punto de encuentro en Billy Horschel, un golfista estadounidense que no esconde su pasión por el West Ham United.

Durante una entrevista en la edición 149 del The Open Championship, en 2021, Billy Horschel contó que todo comenzó cuando cursaba su segundo año de universidad. Al mudarse a un nuevo departamento, tuvo que esperar algunos días para que instalaran el servicio de televisión por cable. Mientras tanto, decidió comprar algunas películas en DVD. Una de ellas cambió su relación con el futbol.

“Me mudé a un nuevo apartamento y el cable no iba a estar conectado durante un par de días, así que fuimos a Best Buy y compramos un par de DVD, uno de esos DVD era Green Street”.

La película protagonizada por Charlie Hunnam, que aborda el fenómeno de las barras bravas y la rivalidad entre Millwall y West Ham, despertó su curiosidad.

"Me encantó la película, me encantó Charlie Hunnam como actor y, obviamente, la película trata sobre las empresas de Millwall y West Ham, a partir de ahí empecé a seguirlas".

Desde entonces, Horschel convirtió esa afición en una marca personal. El escudo del West Ham United ha aparecido en su bolsa de golf durante distintos torneos, entre ellos el US Open y el BMW PGA Championship. Este fin de semana, en el World Wide Technology Championship, que se disputa en El Cardonal, en Los Cabos, donde volvió a presumir los colores de su equipo.

La bolsa de Horschel durante el World Wide Technology Championship Sebastián Díaz de León

Pero su conexión con el futbol también tiene un recuerdo mexicano. Durante su estancia en el campo diseñado por Tiger Woods, Horschel fue cuestionado sobre Javier Chicharito Hernández, quien defendió la camiseta del West Ham.

“Claro que me acuerdo de él, gran jugador”, recordó el estadunidense, quien encontró en una película universitaria una pasión que hoy también lo acompaña entre los campos de golf.