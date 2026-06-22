La Gira Imagen Kapital, presentada por Mazda, conquista Ventanas de San Miguel

Ventanas de San Miguel Golf & Resort fue el escenario de una nueva jornada de competencia, estrategia y precisión con la celebración de la quinta etapa de la Gira de Golf Imagen Kapital Grupo Financiero, presentada por Mazda.

Más de 60 parejas tomaron los fairways de uno de los campos más atractivos del país para disputar una ronda de alto nivel, en un encuentro que se ha consolidado como uno de los circuitos amateurs más relevantes de México.

A lo largo de la jornada, los participantes pusieron a prueba su talento en un recorrido que combinó exigencia deportiva y oportunidades de vinculación profesional. Empresarios, ejecutivos y líderes de distintos sectores encontraron en el golf un espacio ideal para fortalecer relaciones, intercambiar experiencias y generar nuevas oportunidades de negocio.

La competencia se vivió de principio a fin en cada hoyo. Manu Escareno

La gira ha logrado posicionarse como una plataforma que trasciende lo deportivo al integrar turismo, desarrollo económico y networking de alto nivel. Cada sede impulsa la actividad local mediante la llegada de visitantes, la ocupación hotelera y el consumo en la región, fortaleciendo además la proyección de destinos como San Miguel de Allende.

Los valores que distinguen a este deporte: disciplina, constancia, precisión y visión estratégica, se reflejan también en una iniciativa que reúne a empresas, patrocinadores y participantes comprometidos con el crecimiento de sus comunidades.

Los participantes disfrutaron de una experiencia que combinó deporte y convivencia. Manu Escareno

Próxima parada: Tijuana

La gira continuará su recorrido el próximo 17 de julio con la sexta etapa, que se disputará en el Club Campestre de Tijuana, Baja California.

La frontera norte recibirá una nueva edición de este circuito que sigue reuniendo deporte, negocios y relaciones estratégicas en cada una de sus sedes.

Cada golpe contó en una jornada llena de emoción. Manu Escareno

Los campeones de la quinta etapa

La competencia dejó grandes actuaciones en las tres categorías del torneo.

Primera categoría:

• José Antonio Hernández Andrés

• Arturo Septién Moreno

Segunda categoría:

• Alejandro Esponda Turrent

• Alejandro Mandujano

Tercera categoría:

• David Somuano Spears

• Gabriel Salas