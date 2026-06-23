Gianni Infantino asegura que FIFA no se beneficia económicamente de las pausas de hidratación

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, defendió la implementación de las pausas de hidratación durante los partidos de la Copa del Mundo y aseguró que la medida responde principalmente a las condiciones climáticas que enfrentan los futbolistas en las distintas sedes del torneo. Además, rechazó que la organización obtenga beneficios económicos por los espacios comerciales que se generan durante esas interrupciones.

“La razón principal es el calor, pero también debemos entender que en una competición como la Copa Mundial de la FIFA, que se juega durante 39 días, con equipos que potencialmente disputan ocho partidos en esos 39 días, tener un momento para descansar es extremadamente importante”, señaló.

El dirigente explicó que la decisión de aplicar las pausas en todos los encuentros busca garantizar condiciones similares para las selecciones, independientemente de las diferencias de temperatura que puedan existir entre una sede y otra o entre distintos horarios de juego.

“Lo que más nos importa es garantizar que todos los equipos, en cada partido, jueguen en las mismas condiciones. Es muy difícil aceptar que un entrenador pueda influir en un partido realizando ajustes simplemente porque hace más calor, mientras que en otro partido, donde la temperatura es ligeramente más baja, el mismo entrenador no tenga la misma oportunidad. Queremos garantizar la igualdad de condiciones para todos y por eso se implementan estos descansos en cada partido”, afirmó.

FIFA no recibe beneficios económicos por las pausas de hidratación, asegura Infantino

Durante la Copa del Mundo, los titulares de derechos de transmisión han aprovechado las pausas de hidratación para insertar cortes comerciales autorizados por la FIFA. Sin embargo, Infantino aseguró que estos espacios no representan ingresos adicionales para el organismo.

“La FIFA no genera ingresos adicionales, ya que todos los acuerdos comerciales se firmaron con mucha antelación. Por lo tanto, no se trata de una cuestión financiera para nosotros. Para nosotros, es simplemente un asunto deportivo”, declaró.

Infantino no descarta que las pausas de hidratación mejoren el espectáculo

El presidente de la FIFA también abrió la puerta a que estas interrupciones puedan tener un efecto positivo en el desarrollo de los encuentros, al permitir que los futbolistas recuperen energía y mantengan una mayor intensidad durante los 90 minutos.

“Hasta el último segundo del partido, los jugadores atacan y siguen compitiendo. Y tal vez —tal vez no—, pero tal vez también se deba a este pequeño descanso que tienen los jugadores, después del cual pueden volver al campo y demostrar de lo que son capaces”, comentó.

Las pausas de hidratación buscan reducir el desgaste en el Mundial 2026. (Reuters)

Infantino califica al Mundial 2026 como el evento más exitoso de la historia

Durante la misma intervención, Infantino aseguró que la Copa del Mundo 2026 se ha convertido en el “evento más exitoso de la historia”, no solo dentro del futbol, sino entre los grandes acontecimientos globales, y destacó la respuesta del público en los estadios.

“Es increíble. Más grande que cualquier cosa que el mundo haya visto jamás, no solo un evento de futbol, sino cualquier evento en general. Es el evento más exitoso de la historia. Los estadios están llenos, las ciudades están llenas, el ambiente es fantástico. Hay muchas familias, muchos niños, muchas mujeres en el estadio, y esto es realmente hermoso”, afirmó.

De acuerdo con datos compartidos por la FIFA, los primeros 44 partidos del torneo registraron una ocupación superior al 99.6 % de la capacidad disponible en las tribunas. La asistencia acumulada ya supera los 2.8 millones de espectadores y se acerca al registro histórico de 3.404 millones alcanzado durante la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994.