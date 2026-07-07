Messi tras la épica remontada ante Egipto: “una locura”

Argentina logró una épica remontada cuando Egipto los tenía sobre la lona con un 0-2. Lionel Messi se mostró feliz de que su afición pueda seguir disfrutando con el pase a Cuartos de final del Mundial 2026 y consideró la hazaña como una locura.

“Una locura lo que hizo este grupo hoy, en esta eliminatoria, y muy feliz que la gente pueda seguir disfrutando de esto”, dijo en entrevista con el sitio web de la FIFA.

Lionel Messi hizo el 2-2 ante Egipto al minuto 83 en el Mundial 2026 Reuters

Yasser Ibrahim sorprendió al abrir el marcador al minuto 15 y en el segundo tiempo, Mostafa Zico hizo el 0-2 al 67’. Dos minutos después, el gol de Cristian Romero fue clave para la remontada y Messi empató al 83’.

“Felicidad por haber conseguido el pase, se había puesto dura con el 2-0 y muy emocionante darlo vuelta otra vez”, subrayó.

Lionel Messi falló un penal en el primer tiempo y admitió que, con el marcador en contra, volvieron a sufrir mucho, luego de que en la ronda anterior ya tuviese que ir a la prórroga para eliminar a Cabo Verde.

Así festejó Messi su gol ante Egipto en el Mundial 2026 Reuters

“Pero esto es el Mundial y todo está muy igualado. No es fácil levantar un 2-0, pero como digo siempre, este grupo nunca baja los brazos”, resaltó, quien fue nombrado El Jugador del Partido.

En Cuartos de final, Argentina se medirá al ganador del cruce entre Suiza y Colombia, el próximo sábado 11 de julio a las 19:00 horas en el Estadio de Kansas City.