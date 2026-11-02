El Genoa de Johan Vásquez suma tres victorias consecutivas y se aleja de la zona de descenso

El Genoa de Johan Vásquez consiguió tres victorias consecutivas en la Serie A y escaló hasta la decimoprimera posición de la clasificación, con ocho puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y a siete de los lugares que dan acceso a competiciones europeas. El defensa mexicano fue titular, disputó los 90 minutos y portó el gafete de capitán en los tres encuentros.

La racha permitió que Il Grifone cambiara su panorama después de ocupar posiciones comprometidas durante las primeras jornadas del campeonato italiano. Con nueve puntos sumados en sus últimos tres compromisos, el equipo comienza a mirar hacia la parte alta de la tabla, en lugar de concentrarse únicamente en asegurar su permanencia.

Los triunfos llegaron ante Venezia, Juventus y Lecce, con un balance de cinco goles a favor y uno en contra. En cada uno de esos encuentros, Vásquez participó durante todo el partido como uno de los referentes de la defensa.

Johan Vásquez comanda la defensa de Il Grifone. @GenoaCFC

Johan Vásquez lidera una semana perfecta del Genoa

El primer resultado positivo de la racha fue frente al Venezia, último lugar de la clasificación. El Genoa consiguió imponerse por 1-0 gracias a una anotación de Mikael Egill Ellertsson, en un partido que representó el inicio de su recuperación en el campeonato.

A media semana, el conjunto italiano consiguió uno de sus resultados más importantes al derrotar 2-0 a la Juventus de Turín en casa. Kingsley Ehizibue y Tommaso Baldanzi marcaron los goles para asegurar el segundo triunfo consecutivo, esta vez ante un rival ubicado por encima en la clasificación.

La tercera victoria llegó este domingo en condición de visitante frente al Lecce. Junior Messias y Milutin Osmajić fueron los encargados de marcar en el encuentro que permitió al equipo completar una semana con nueve puntos de nueve posibles.

Vásquez es uno de los mexicanos con mejor nivel en Europa. X: Genoa FC

Genoa tendrá una prueba ante el AC Milan

El siguiente compromiso será el domingo 8 de noviembre, cuando el Genoa reciba al AC Milan en el Estadio Luigi Ferraris. El conjunto visitante ocupa la quinta posición de la Serie A, por lo que el partido representará una oportunidad para Il Grifone mida su momento ante uno de los equipos mejor colocados del campeonato.

El calendario también puede favorecer al equipo local en términos de descanso. El Milan tendrá actividad a media semana en la UEFA Europa League, donde enfrentará al Ferencvárosi, mientras que el Genoa contará con más días para preparar el encuentro.

Una nueva victoria permitiría a Il Grifone prolongar su buen momento y acercarse a los puestos de clasificación europea. Por ahora, el equipo del mexicano ya consiguió una ventaja de ocho puntos respecto a la zona de descenso.