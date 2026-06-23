Gennaro Gattuso es nuevo entrenador de la Lazio en la Serie A

La Lazio hizo oficial la llegada de Gennaro Gattuso como su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada de la Serie A. El estratega italiano asumirá el reto de devolver al conjunto romano a los puestos protagónicos del futbol italiano tras una campaña por debajo de las expectativas.

Gattuso, de 48 años, llega al banquillo de la Lazio después de su paso por la Selección de Italia. Su etapa al frente de la Azzurra terminó luego de no conseguir la clasificación al Mundial 2026, situación que derivó en su salida del combinado nacional.

La directiva del club romano destacó la experiencia, liderazgo y carácter competitivo de Gennaro Gattuso, cualidades que fueron determinantes para confiarle un nuevo proyecto deportivo con la misión de fortalecer al equipo y pelear por objetivos importantes en la Serie A.

Una amplia experiencia en los banquillos de Europa

A lo largo de su trayectoria como entrenador, Gattuso ha dirigido a clubes de gran tradición en Europa como Milan, Napoli, Valencia, Olympique de Marsella y Hajduk Split. Su mayor éxito llegó en 2020, cuando conquistó la Copa Italia al frente del Napoli, uno de los títulos más importantes de su carrera como estratega.

El técnico italiano tomará el lugar de Maurizio Sarri, quien dejó la institución tras una temporada irregular. Con la llegada de Gennaro Gattuso, la Lazio apuesta por una nueva etapa marcada por la intensidad, disciplina y mentalidad competitiva que han caracterizado al exfutbolista tanto dentro como fuera de las canchas.

Ahora, la afición biancoceleste espera que la experiencia de Gattuso impulse al equipo a recuperar protagonismo en la Serie A y volver a competir por los primeros puestos del campeonato italiano.