Gareth Bale advierte al Real Madrid sobre José Mourinho: "Sabe cómo sacar lo mejor de cada jugador"

El vestuario del Real Madrid está por vivir un auténtico terremoto con el regreso de José Mourinho, y Gareth Bale ya se encargó de avisarles lo que viene. El 'Expreso de Cardiff', figura de las Champions de la época reciente blanca, analizó el impacto que tendrá el estratega portugués en Valdebebas.

Bale, quien coincidió con 'Mou' durante su segunda etapa en el Tottenham, dejó en claro que el vestuario merengue debe prepararse para una gestión de máxima exigencia.

Los métodos de 'The Special One' para domar los egos

Para el exdelantero galés, la principal virtud de Mourinho en clubes de élite no pasa exclusivamente por la pizarra táctica, sino por su capacidad para liderar vestuarios repletos de estrellas y alinear todos los egos hacia un mismo objetivo.

Espero que José logre estabilizar al grupo y encaminarlos a todos por el mismo camino. Solo te presiona para sacar lo mejor de ti, intentará comprender a cada jugador y encontrar lo que sea necesario para que funcionen", declaró Bale en entrevista exclusiva para The Athletic.

Presión mediática o un abrazo: la psicología de Mou

De acuerdo con Bale, el técnico portugués sabe perfectamente qué botón pulsar con cada futbolista según el momento:

Presión pública: Capacidad de usar a los medios de comunicación para picar el orgullo del jugador.

Apoyo emocional: Un abrazo o respaldo absoluto a nivel privado cuando el futbolista lo necesita.

Conocimiento del entorno: "Ya ha estado en el Madrid, entiende la dinámica y sabe cómo funcionan las cosas. Elaborará un plan para que funcione”, añadió el galés.

El Real Madrid y la presión de que "cada derrota es el fin del mundo"

Bale no dejó pasar la oportunidad de recordar lo caótico e implacable que es el entorno del conjunto blanco, una realidad que contrasta drásticamente con lo que vivió al final de su carrera en la MLS con el LAFC.

En el Real Madrid, si pierdes un partido, es como el fin del mundo. Recuerdo el primer partido que perdimos en LAFC. Me esperaba una avalancha de presión, quizás insultos y artículos. Pero perder es algo que se acepta... es un ambiente más familiar”, confesó el exmerengue.

Con este panorama de exigencia absoluta, Bale confía en que la experiencia previa de Mourinho en la Casa Blanca sea la llave para timonear con éxito el periodo de reconstrucción que vive la escuadra madridista.