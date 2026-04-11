¡Gallos no baja los brazos! Querétaro derrota al Necaxa bajo la lluvia y sueña con la Liguilla

En un partido marcado por la lluvia en el Estadio Corregidora, los Gallos Blancos de Querétaro se impusieron 3-1 al Necaxa en la Jornada 14 del Clausura 2026, resultado que les permite llegar a 15 puntos y seguir en la pelea matemática por un lugar en la Liguilla.

El conjunto local abrió el marcador al minuto 28 con un auténtico golazo del uruguayo Santiago Homenchenko, quien prendió el balón desde fuera del área para vencer al arquero Luis Unsain y poner el 1-0.

Antes del descanso, un error en la salida de Necaxa fue capitalizado por Mateo Coronel, quien definió dentro del área para ampliar la ventaja 2-0.

En el complemento, Tomás Badaloni acercó a los Rayos al minuto 61 con un sólido remate de cabeza que puso el 2-1 y encendió las esperanzas visitantes.

Sin embargo, el partido se complicó para Necaxa tras la expulsión de Lorenzo Faravelli al minuto 75, situación que Querétaro aprovechó para sentenciar el encuentro al 81’ con el doblete de Coronel.

La visita terminó de hundirse en el cierre con otra tarjeta roja para Agustín Oliveros al 85’, dejando a los Rayos con nueve hombres.

Con el triunfo, Querétaro mantiene vivas sus aspiraciones de clasificar a la fase final, mientras que Necaxa se estanca con 16 unidades en la misma lucha por puestos de play-in.