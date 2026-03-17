Futbolistas de Senegal explotan en redes sociales tras ser despojados de la Copa Africana

El futbol internacional arde en controversia. Lo que los jugadores ganaron con sudor y esfuerzo sobre la cancha, lo perdieron en los fríos escritorios. La Confederación Africana de Futbol (CAF) soltó una auténtica bomba al retirarle el título de la Copa Africana a la selección de Senegal, coronando en su lugar a Marruecos. Como era de esperarse, los futbolistas senegaleses no se quedaron callados y utilizaron sus plataformas digitales para soltar toda su rabia ante lo que consideran una injusticia histórica.

Jugadores de Senegal levantando la Copa Africana. REUTERS

EL CORAJE DE SADIO MANÉ Y LAS BURLAS CONTRA MARRUECOS

El primero en alzar la voz fue Sadio Mané, el máximo referente de los Leones de la Teranga. El actual atacante del Al Nassr acudió a su cuenta de Instagram para subir una fotografía donde levanta el trofeo, acompañada de un mensaje contundente: "El mundo sabe quiénes son los verdaderos campeones". El dardo voló directo y sin filtros, demostrando la enorme frustración del plantel ante la decisión de las autoridades deportivas.

Pero la furia no paró ahí. Pathé Ciss, jugador del Rayo Vallecano, fue mucho más sarcástico y agresivo en la plataforma X (antes Twitter). El mediocampista publicó múltiples banderas de su país y escribió un texto que encendió aún más la polémica internacional: "Puedes añadir tres goles más a favor del llorón. Campeones de África". Esta declaración hizo eco de inmediato entre los aficionados, quienes apoyan incondicionalmente a sus estrellas tras el polémico fallo que decretó un triunfo de 3-0 a favor del cuadro marroquí por la vía administrativa.

EL ABANDONO DE CANCHA QUE SENTENCIÓ A LOS LEONES DE LA TERANGA

Para entender este caos absoluto, debemos regresar a la gran final del 18 de enero disputada en Rabat. Aquel partido se convirtió en un manicomio. En los minutos finales del tiempo regular, el árbitro anuló una anotación a los visitantes y, acto seguido, marcó un penal a favor de los locales. Esta situación provocó que los jugadores de Senegal abandonaran el césped temporalmente como protesta, mientras la afición visitante lanzaba objetos e intentaba invadir el terreno de juego.

Aunque el equipo regresó al campo y Brahim Díaz falló la pena máxima para el equipo marroquí, el daño ya estaba hecho. Los senegaleses ganaron el encuentro en tiempos extra con un tanto de Pape Gueye, pero la alegría duró muy poco. El comité de apelación de la CAF aplicó el reglamento a rajatabla, argumentando que cualquier equipo que abandone el terreno antes del silbatazo final pierde el juego automáticamente y queda eliminado.

Aficionados de Senegal protestando en el estadio de Rabat. REUTERS

La Federación Marroquí emitió un documento donde aclaró que su intención jamás buscó demeritar el esfuerzo de sus rivales, sino simplemente exigir el respeto a las normas establecidas. Incluso, recordaron que en el continente ya existía un antecedente similar ocurrido en 2019, cuando un equipo de Túnez ganó la final continental porque los rivales del Wydad Casablanca abandonaron la cancha por quejarse de fallas en el VAR.

Ahora, la federación de Senegal cuenta con diez días para llevar el caso ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) y buscar un milagro. Mientras tanto, la tensión política y deportiva sigue al límite, especialmente porque 18 seguidores senegaleses continúan en prisión por los disturbios de aquella noche y esperan su juicio para finales de marzo. El futbol africano vive uno de sus episodios más polémicos y la guerra de declaraciones apenas comienza.