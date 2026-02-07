El furor por Messi: cobrarán hasta 100 dólares por ver una práctica en Puerto Rico

El furor por Lionel Messi ha llegado a un punto poco habitual incluso para las grandes giras internacionales: en Puerto Rico se cobrará entre 30 y 100 dólares únicamente por ver una práctica. No un partido, no una final, sino un entrenamiento previo al juego que sostendrán Inter Miami e Independiente del Valle.

Ante el éxito arrollador en la venta de boletos para el partido del 13 de febrero, las autoridades locales anunciaron que la práctica previa al juego, programada para el 12 de febrero, será abierta al público y tendrá acceso mediante boleto.

La decisión responde directamente a la demanda generada por la presencia de Messi, cuya sola aparición ha convertido el evento en un espectáculo más cercano a un concierto que a una escala de pretemporada.

El Gobierno de Puerto Rico confirmó que los boletos para el entrenamiento se comercializarán en un rango redondeado de 30 a 100 dólares, dependiendo de la zona, una cifra que refleja el nivel de expectativa que rodea al campeón del mundo.

El anuncio llega después de que las entradas para el partido se agotaran en apenas 17 minutos, un dato que terminó de convencer a los organizadores de ampliar la experiencia más allá de los 90 minutos.

“La respuesta del público ha sido extraordinaria, y con este acuerdo buscamos ampliar el acceso a una experiencia deportiva para nuestra gente”, expresó la gobernadora Jenniffer González, quien destacó que la visita del astro argentino ha despertado un interés transversal, más allá del resultado deportivo.

Desde la Compañía de Turismo, su directora ejecutiva, Willianette Robles, subrayó que eventos de este tipo consolidan a la isla como sede de espectáculos deportivos de alcance global y generan un impacto directo en sectores como hotelería, transporte y comercio local.

Como parte del componente social del evento, se informó que 3,000 niñas y niños de comunidades especiales podrán asistir de manera gratuita a la práctica, una iniciativa que busca aprovechar el magnetismo de Messi para acercar a la juventud al deporte profesional y a sus valores. Más allá de la práctica

No salió tan caro

Si bien no es común pagar por asistir a un entrenamiento, el fenómeno Messi ya había llevado esa lógica a un nivel mucho más extremo en diciembre pasado, durante su visita a India, donde miles de aficionados desembolsaron cifras inéditas solo por estar cerca del futbolista argentino.

De acuerdo con información difundida por los organizadores, algunos paquetes exclusivos superaron los 11,000 dólares, e incluían un encuentro personal con Messi, una fotografía individual, acceso a asientos premium en el evento y una camiseta oficial de la Selección Argentina firmada por el jugador. Incluso, medios locales reportaron reuniones privadas organizadas para corporativos e invitados VIP que habrían alcanzado cifras cercanas a los 120,000 dólares.

La gira en India, la primera del argentino en ese país en 14 años, también dejó una cara menos amable del fenómeno. En Calcuta, un evento multitudinario tuvo que ser interrumpido tras problemas de organización y seguridad, lo que derivó en protestas de aficionados que habían pagado entradas de alto costo y, posteriormente, en la detención del promotor responsable del acto.