Francia vs Senegal: Sigue EN VIVO el Minuto a Minuto del partido Grupo I Mundial 2026
La subcampeona del mundo, Francia, hace su presentación ante Senegal. Con Mbappé y compañía, Les Blues buscan su primera victoria
Por: Eduardo Cristobal Colin
FRANCIA
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SENEGAL
Con Mbappé de líder, Francia hace su presentación en el Mundial ante Senegal
primer tiempo
Minuto 1PELIGRO PARA SENEGAL
Gran centro desde la izquierda y Hernández tuvo que mandar a tiro de esquina de urgencia.
Minuto 1INICIA EL PARTIDO
Los primeros 45 minutos del partido entre Francia y Senegal, comienzan.
12:56 HrsINICIAN LOS HIMNOS
El protocolo de los himnos para este partido comienza. Primero el de Francia y después el de Senegal.
12:45 Hrs¿SENEGAL SE LLEVARÁ LA VICTORIA?
El presidente del Parlamento Senegalés cree que su selección ganará ante Francia.
12:27 HrsFRANCESES PONEN EL AMBIENTE
Así es como celebran los aficionados de Francia previo al debut de su selección en el Mundial.
12:17 HrsALINEACIONES CONFIRMADAS
Estas son las alineaciones oficiales del partido entre Francia vs Senegal.