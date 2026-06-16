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Francia vs Senegal: Sigue EN VIVO el Minuto a Minuto del partido Grupo I Mundial 2026

La subcampeona del mundo, Francia, hace su presentación ante Senegal. Con Mbappé y compañía, Les Blues buscan su primera victoria

Por: Eduardo Cristobal Colin

Minuto a Minuto del partido entre Francia vs Senegal del Grupo I
Minuto a Minuto del partido entre Francia vs Senegal del Grupo I
Bandera de Francia
FRANCIA
00
SENEGAL
Bandera de Senegal
Con Mbappé de líder, Francia hace su presentación en el Mundial ante Senegal
primer tiempo
Minuto 1PELIGRO PARA SENEGAL

Gran centro desde la izquierda y Hernández tuvo que mandar a tiro de esquina de urgencia. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Francia y Senegal, comienzan. 

12:56 HrsINICIAN LOS HIMNOS

El protocolo de los himnos para este partido comienza. Primero el de Francia y después el de Senegal. 

12:45 Hrs¿SENEGAL SE LLEVARÁ LA VICTORIA?

El presidente del Parlamento Senegalés cree que su selección ganará ante Francia.

12:27 HrsFRANCESES PONEN EL AMBIENTE 

Así es como celebran los aficionados de Francia previo al debut de su selección en el Mundial. 

12:17 HrsALINEACIONES CONFIRMADAS

Estas son las alineaciones oficiales del partido entre Francia vs Senegal. 

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