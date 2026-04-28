Alonso baraja seguir en F1 en 2027 y alargar el récord de temporadas en la historia del campeonato

Fernando Alonso no ha cerrado la puerta a seguir en la Fórmula 1 más allá de 2026. El bicampeón del mundo, que disputa su temporada 24 en la categoría reina, insinuó durante el fin de semana del Gran Premio Histórico de Mónaco que su carrera podría extenderse hasta 2027, al asegurar que todavía se siente competitivo y motivado, pese al difícil inicio de temporada de Aston Martin.

La declaración marca un giro en el discurso del piloto asturiano, quien a lo largo de los últimos meses había presentado 2026 como una posible temporada de despedida. El contexto, sin embargo, ha cambiado: el AMR26, llamado a ser un monoplaza capaz de pelear victorias bajo el nuevo reglamento, no ha ofrecido el rendimiento esperado, y el equipo no ha logrado terminar carreras con ambos coches.

Alonso debutó en la Fórmula 1 en 2001 y, contando un paréntesis de dos años fuera de la categoría entre 2019 y 2020, acumula ya 24 temporadas en el campeonato mundial, más de un cuarto de siglo desde su primera aparición en la parrilla. Es el piloto con mayor número de inscripciones y largadas en Grandes Premios de la historia, con 428 participaciones, por delante de Lewis Hamilton. Si disputa 2027, extendería todavía más esa brecha.

En términos estadísticos, el de Oviedo suma 32 victorias, 22 poles, 26 vueltas rápidas y 106 podios a lo largo de su carrera en la Fórmula 1.

Alonso había condicionado su continuidad a dos variables: sentirse bien física y mentalmente, y disponer de un coche competitivo. Además, introdujo un matiz que cobra ahora relevancia: si el monoplaza no estuviera a punto en 2026, las probabilidades de seguir en 2027 aumentarían de forma significativa.

El piloto ha señalado en varias ocasiones que la decisión tendrá que esperar unos meses, y que tanto su motivación como el rendimiento de Aston Martin pesarán en el resultado final. Según fuentes del paddock citadas por Motorsport.com y The Race, los periodistas Jon Noble y Scott Mitchell-Malm coinciden en que Alonso aguardará al menos hasta septiembre para tomar una resolución.

El panorama dentro del equipo también condiciona el mercado. Aston Martin preveía buscar un relevo de garantías para Alonso en 2027 si el AMR26 resultaba competitivo y atraía a pilotos de primer nivel. La crisis de rendimiento ha revertido ese escenario y abre la puerta al bicampeón a prolongar su contrato.

El jefe técnico de Aston Martin, Tom McCullough, describió a Alonso como “uno de los mejores sensores que puede tener un coche” y subrayó que su experiencia resulta clave de cara a un ciclo reglamentario nuevo.

El director del equipo, Mike Krack, fue más lejos: “He trabajado con muchos pilotos, pero nunca he visto nada igual”, dijo al referirse al nivel de implicación y competitividad del asturiano.Con 44 años cumplidos y un récord de longevidad que nadie ha igualado en la historia de la Fórmula 1, Alonso mantiene viva una decisión que el mundo del motor seguirá de cerca durante los próximos meses.