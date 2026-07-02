Tarjeta roja millonaria: La insólita locura que desató la expulsión de Estados Unidos en el Mundial

La famosa cadena Domino's Pizza activó una de las promociones más singulares y masivas del Mundial 2026, luego de que el delantero estadounidense Folarin Balogun fuera expulsado en el partido de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina.

La campaña publicitaria prometía regalar un millón de dólares en alimentos si algún jugador del conjunto de las barras y las estrellas era expulsado. Con la tarjeta roja directa al atacante, la empresa cumplirá su palabra otorgando pizzas gratis medianas de dos ingredientes a más de 60,000 participantes seleccionados al azar.

El origen de las 'Pizzas de Emergencia' en el Mundial

La compañía transnacional lanzó la estrategia comercial denominada 'Emergency Pizzas for Red Cards' antes del arranque de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, justa de la cual Estados Unidos es coorganizador junto a México y Canadá.

Si algún jugador del equipo estadounidense recibe una tarjeta roja en el torneo, Domino's ayudará a suavizar el golpe anímico regalando un millón de dólares en producto", anunció la empresa.

La jugada que detonó la locura de los consumidores ocurrió en el minuto 64 del cotejo. Folarin Balogun cometió una falta grave al pisar el tobillo del defensor bosnio Tarik Muharemovic. Aunque el silbante no sancionó la acción de inicio, el árbitro brasileño Raphael Claus modificó su decisión tras revisar el VAR.

A pesar de quedarse con diez hombres, la escuadra estadounidense consiguió la victoria 1-0 gracias a un gol de tiro libre de Malik Tillman al minuto 82, sellando su pase a los octavos de final, en los que enfrentarán a Bélgica. No obstante, el goleador expulsado quedó suspendido para dicho encuentro.

Momento en el que Folarin Balogun pisa al bosnio Tarik Muharemovic; acción que provocó la entrada del VAR para que se checara la jugada en video y después se sancionara con tarjeta roja. Reuters

¿Quiénes recibirán el premio de Domino's Pizza?

Para acceder al beneficio, los clientes debían cumplir con ciertos requisitos establecidos por la marca de comida rápida:

Estar registrados en la plataforma oficial antes del 10 de junio .

. Un total de 63,371 participantes serán seleccionados al azar para recibir el cupón digital.

serán seleccionados al azar para recibir el cupón digital. Los ganadores recibirán la notificación de su pizza gratis directamente en su correo electrónico.

Quienes no resulten ganadores del premio principal obtendrán un código de 20% de descuento de consolación.