Florian Thauvin, exjugador de Tigres, le arrebata la Supercopa de Francia al PSG

El Paris Saint-Germain disputó este domingo su segundo título de la temporada ante el Racing Club de Lens en la Supercopa de Francia y un viejo conocido del futbol mexicano fue el encargado de arrebatarle el trofeo al conjunto parisino.

Florian Thauvin, exjugador de Tigres de la UANL, marcó el único gol del partido para darle la victoria al Lens por 1-0 y conquistar el primer título de la temporada en el futbol francés.

El PSG llegaba a este encuentro después de haber disputado la Supercopa de Europa ante el Aston Villa, vigente campeón de la UEFA Europa League. Ahora, el equipo dirigido por Luis Enrique tendrá que comenzar la temporada de Ligue 1 sin el trofeo de la Supercopa de Francia.

Thauvin marca el gol del título para el Lens

El Racing Club de Lens encontró la ventaja al minuto 32 después de una jugada que terminó con Florian Thauvin atento dentro del área.

Matthieu Udol recibió el balón en las afueras del área grande y sacó un disparo raso que fue desviado por la defensa del PSG. El rebote quedó a disposición de Thauvin, quien apareció para anticiparse y mandar la pelota a la red.

El exjugador de Tigres aprovechó la oportunidad y puso el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

Kyllian Antonio, defensa del Lens, fue expulsado antes del final de la primera mitad después de una dura entrada sobre Maghnes Akliouche en el medio campo.

PSG no encuentra el empate

El conjunto parisino tuvo una oportunidad clara para igualar el marcador al minuto 81.

Ousmane Dembélé quedó frente al arquero y buscó definir de volea, pero no consiguió hacer un buen contacto con el balón. El francés terminó golpeándolo con la espinillera y la pelota se fue por encima de la portería.

Antes del final, Nuno Mendes golpeó en la cara a Michal Skóraś en una acción en la que ninguno de los dos disputaba el balón. La acción terminó con la expulsión del defensor parisino.

Con el marcador 1-0, el Racing Club de Lens consiguió sostener la ventaja hasta el final y se quedó con la Supercopa de Francia.

Thauvin vuelve a levantar un título en Francia

La victoria representa un nuevo título para Florian Thauvin en el futbol francés después de su paso por el futbol mexicano con Tigres.

El atacante fue el encargado de marcar la diferencia en un partido en el que el Lens consiguió imponerse al PSG, que combinó jugadores titulares y suplentes, aunque mantuvo parte de la base que utilizó en la Supercopa de Europa ante el Aston Villa.

El Racing Club de Lens, por su parte, llegó al encuentro como campeón de la Copa de Francia y ahora suma la Supercopa de Francia a su palmarés.

El próximo fin de semana comenzará la temporada 2026-2027 de la Ligue 1. El PSG recibirá al Rennes, mientras que el Lens hará lo propio ante el Auxerre.