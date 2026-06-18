FIFA pone freno al odio y la violencia digital: borra 30 millones de insultos en redes

El futbol de la Copa Mundial 2026 se juega en las canchas, pero su batalla más cruda se libra en el ecosistema digital. La FIFA confirmó que su Servicio de Protección de Redes Sociales (SMPS) ha eliminado 30 millones de publicaciones y comentarios abusivos desde que el sistema fue implementado originalmente en 2022, un blindaje que enfrenta su mayor desafío con el torneo actual.

Tras cumplirse la primera semana de competencia de la presente Copa del Mundo, el software proactivo ya revisó más de 5.5 millones de interacciones y borró 530 000 mensajes ofensivos dirigidos a futbolistas, entrenadores y árbitros. El dato refleja la magnitud de la hostilidad actual, considerando que durante la totalidad del torneo de Qatar 2022 se erradicaron 287, 000 publicaciones.

La ofensiva tecnológica va a acorde con el Día Internacional para Combatir el Discurso de Odio. La FIFA aprovechó la coyuntura para desplegar campañas de concientización en cuatro sedes clave: Atlanta, Guadalajara, Los Ángeles y Vancouver. Durante los protocolos previos a los partidos, los capitanes intercambiaron banderines conmemorativos con la inscripción "WE PLAY TOGETHER. WE STAND AGAINST HATE" (Jugamos juntos. Nos oponemos al odio), una consigna respaldada por las pantallas LED de los estadios involucrados.

El presidente de la institución, Gianni Infantino, fue tajante al respecto. “El discurso de odio no tiene cabida en el futbol ni en la sociedad”, declaró el dirigente. “Cuando se ataca a jugadores, entrenadores y árbitros, se trata de un ataque contra el futbol en sí mismo”. Infantino recordó que el organismo ha endurecido su Código Disciplinario y mantiene activa la campaña global "No al Racismo".

El repunte en el volumen de hostilidad digital no tomó por sorpresa a los analistas. De acuerdo con las proyecciones del SMPS basadas en la primera ronda de partidos, se estima que el volumen de contenido abusivo eliminado en 2026 será cinco veces mayor al de la edición de 2022. Este incremento responde no solo a la escala del torneo actual, sino a una mejora sustancial en los algoritmos de detección del software y a la ampliación de su cobertura de protección.

¿Cómo funciona la barrera contra el odio?

El blindaje digital de la FIFA opera bajo un modelo híbrido. Además de los filtros automáticos, un equipo de expertos analizó de forma manual 186, 000 mensajes que la inteligencia artificial catalogó como críticos por contener amenazas o elementos violentos durante los primeros siete días de competencia. Como resultado de este filtro humano, la FIFA notificó de manera directa a las plataformas socias, entre ellas TikTok, más de 30 000 cuentas problemáticas para proceder a su moderación o suspensión definitiva.

Desde su creación para la Copa del Mundo de 2022, este escudo cibernético ha escaneado un histórico de 250 millones de comentarios en eventos globales de la FIFA, consolidándose como la principal herramienta del organismo para intentar garantizar la seguridad de sus agremiados fuera del terreno de juego.