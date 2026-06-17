¡Fiesta histórica! RD del Congo celebra empate ante Portugal en el Mundial

La historia de los equipos que debutan en un Mundial en esta edición 2026 se están convirtiendo en hazañas y, mientras que para algunos un empate no podría ser suficiente, para una nación como la República Democrática del Congo sacar un partido 1-1 ante Portugal es un motivo de orgullo.

Ante más de 68 mil aficionados, el conjunto africano celebró en grande su regreso al certamen tras más de medio siglo de ausencia, cuando compitieron bajo el nombre de Zaire en 1974.

El cuadro lusitano inauguró el tablero apenas al minuto seis gracias a una anotación de cabeza de João Neves tras un servicio enviado por Pedro Neto. El gol del empate llegó por Yoane Wissa, quien con otro testarazo a pase de Arthur Masuaku firmó la primera anotación del Congo en su recorrido por las Copas del Mundo.

Durante la segunda mitad, la polémica se hizo presente cuando un vistoso remate de chilena de João Cancelo fue anulado por fuera de lugar. Posteriormente, Cédric Bakambu perdonó el triunfo congoleño al estrellar un esférico en el poste. En el cierre, Cristiano Ronaldo, quien festejaba su sexta participación histórica en este torneo, erró un par de aproximaciones claras.

Celebraciones en la República Democrática del Congo

Tal como sucedió hace unas semanas cuando lograron su pase al Mundial en México por la vía del repechaje, Kinshasa se volvió una fiesta luego del empate que resultó una victoria para sus habitantes.

En las apuestas, República Democrática del Congo aparecía por debajo de Portugal, pero como ha sucedido en otros encuentros el resultado fue sorpresivo generando un ambiente de fiesta en la capital de la nación africana quienes mantienen sus posibilidades matemáticas de avanzar a la segunda ronda tras sorprender a uno de los candidatos para ganar la Copa del Mundo de la FIFA.