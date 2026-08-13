Tigres llega a 100 días sin ganar tras quedar fuera de la Leagues Cup

Tigres de la UANL atraviesa una de sus peores rachas de resultados recientes. El conjunto felino quedó eliminado de la Leagues Cup después de disputar tres partidos que terminaron en empate durante el tiempo regular y que posteriormente ganó en las respectivas tandas de penales. Aunque esos resultados le permitieron sumar seis puntos, no fueron suficientes para avanzar a la siguiente ronda.

En la Liga MX, el panorama tampoco mejora. Tigres ocupa el lugar 16 de la clasificación del Apertura 2026 con apenas un punto después de tres jornadas. La combinación de ambos torneos mantiene al equipo sin una victoria en tiempo regular y este 13 de agosto se cumplieron 100 días desde su último triunfo.

Tigres tiene 100 días sin conocer la victoria

La última victoria de Tigres ocurrió el 5 de mayo, cuando derrotó 1-0 a Nashville SC en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de Concacaf. Desde entonces, el equipo no ha vuelto a ganar un partido en tiempo regular.

Después de aquel triunfo, Tigres quedó eliminado del Clausura 2026, perdió la final de la Copa de Campeones de Concacaf y ahora tampoco logró avanzar en la Leagues Cup.

En el Clausura 2026, el equipo quedó fuera en los cuartos de final ante Chivas. El conjunto felino perdió 2-0 en el partido de vuelta, resultado que igualó el marcador global y provocó su eliminación por la posición en la tabla del equipo rojiblanco.

La siguiente definición fue la final de la Copa de Campeones de Concacaf contra Toluca. El partido terminó empatado y el título tuvo que definirse en penales, donde Tigres terminó con la derrota.

Después llegó el receso provocado por la Copa del Mundo 2026, que representó poco más de un mes sin actividad para el equipo.

Tigres venció en muerte súbita a Vancouver. Gustavo Valdez/Mexsport

Tigres tampoco pudo ganar en el Apertura 2026

Tras el parón, Tigres regresó a la actividad con el inicio del Apertura 2026, pero los resultados tampoco acompañaron al equipo.

El conjunto felino comenzó el torneo con una derrota ante Tijuana. En la segunda jornada empató contra Atlético de San Luis y posteriormente volvió a perder, esta vez frente a Querétaro.

Con tres partidos disputados, Tigres suma apenas un punto y se encuentra en el lugar 16 de la clasificación de la Liga MX.

La Leagues Cup ofreció una oportunidad para cambiar la dinámica, pero tampoco llegó una victoria en tiempo regular. El cuadro universitario empató sus tres encuentros frente a Real Salt Lake, Minnesota United y Vancouver Whitecaps, aunque consiguieron el triunfo en las respectivas tandas de penales.

Estos resultados les permitieron sumar seis puntos, pero no fueron suficientes para mantenerse con vida en la competencia.

Además, el último partido ante Vancouver terminó con dos jugadores expulsados para Tigres. Diego Lainez y Nahuel Guzmán recibieron tarjeta roja en la parte final del encuentro.

Lainez fue expulsado contra Whitecaps. Gustavo Valdez/Mexsport

Tigres todavía no define a su nuevo entrenador

La situación deportiva del equipo también coincide con un momento de incertidumbre en el banquillo. Tigres todavía no define al entrenador que tomará el cargo de manera permanente después de la salida de Guido Pizarro.

Hernán Elizondo asumió la dirección técnica de forma interina y continuará al frente del equipo después de la eliminación de la Leagues Cup.

Por ahora, el entrenador tendrá la responsabilidad de intentar cambiar la dinámica de un equipo que acumula 100 días sin ganar y que afrontará el resto del Apertura 2026 con la necesidad de recuperar regularidad.