Seis federaciones árabes salen al rescate de Infantino

Gianni Infantino encontró un bloque de respaldo en medio de la creciente oposición que enfrenta dentro del futbol internacional. Seis federaciones árabes, entre ellas la de Marruecos, país que será coanfitrión del Mundial de 2030, expresaron públicamente su “pleno apoyo” y “confianza” en el presidente de la FIFA.

Marruecos, Qatar, Egipto, Mauritania, Líbano y Sudán firmaron un comunicado conjunto en el que defendieron el liderazgo de Infantino, justo cuando distintas federaciones y confederaciones han comenzado a cuestionar abiertamente su gestión.

Los dirigentes firmantes destacaron el trabajo del presidente de la FIFA para desarrollar el futbol alrededor del mundo, ampliar las oportunidades para distintas regiones y fortalecer el papel del deporte como elemento de unión.

El posicionamiento adquiere todavía mayor peso porque cuatro de los seis firmantes forman parte del Consejo de la FIFA: Hamad bin Khalifa Al Thani, presidente de la federación de Qatar; Hany Abo Rida, de Egipto; Fouzi Lekjaa, de Marruecos, y Ahmed Yahya, de Mauritania.

Infantino encuentra aliados en plena rebelión

Infantino atraviesa uno de los momentos de mayor tensión desde que asumió la presidencia de la FIFA en 2016, después del fracaso de su proyecto para vender participaciones vinculadas con la Copa del Mundo a inversionistas de capital privado.

La propuesta, valuada en alrededor de 20 mil millones de dólares, terminó siendo retirada después de provocar un fuerte rechazo entre dirigentes del futbol internacional.

UEFA, Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol (AFC) se posicionaron contra el proyecto y cuestionaron la manera en la que fue impulsado, aumentando la presión sobre el dirigente suizo.

Las federaciones de Inglaterra y Gales también retiraron recientemente su respaldo a la reelección de Infantino, mientras Irlanda del Norte decidió alinearse con la postura de la UEFA.

Irlanda se sumó este jueves al bloque crítico al anunciar que tampoco respaldará la continuidad del presidente de la FIFA, debido a preocupaciones relacionadas con la gobernanza, la transparencia y la falta de consultas.

En el continente americano, México y Argentina mantienen su respaldo a Infantino

Mientras la oposición contra Infantino ha encontrado eco en Europa y también dentro de distintas confederaciones, México y Argentina se mantienen entre las federaciones del continente americano que han mostrado cercanía con el dirigente de la FIFA.

México, a diferencia de Estados Unidos, Canadá y los organismos que agrupan a Centroamérica y el Caribe, no se ha sumado públicamente a los llamados que exigen cambios en la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas dentro del organismo.

Argentina, por su parte, también ha conservado una postura favorable hacia Infantino, en un escenario en el que los respaldos comienzan a adquirir un peso especial rumbo al proceso electoral de la FIFA.

La continuidad de Infantino se decidirá en las urnas

Patrice Motsepe, vicepresidente de la FIFA y presidente de la Confederación Africana de Futbol, pidió que cualquier intento por remover a Infantino se realice mediante los procedimientos establecidos por el organismo.

Motsepe recordó que serán las 211 asociaciones miembro de la FIFA las encargadas de determinar mediante una votación si mantienen o no su confianza en el actual dirigente.

La FIFA estableció el 18 de noviembre como fecha límite para registrar candidaturas rumbo a la próxima elección presidencial, un proceso en el que Infantino parecía encaminado a competir sin oposición antes de que estallara la actual crisis.

Ahora, mientras una parte importante del futbol internacional exige cambios, seis federaciones árabes decidieron cerrar filas con Infantino y mostrar que el presidente de la FIFA todavía conserva aliados de peso.