COI levanta suspensión a Rusia y abre la puerta al regreso de sus atletas a Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) decidió levantar de manera provisional la suspensión que mantenía fuera del movimiento olímpico al Comité Olímpico Ruso, una medida que podría permitir el regreso de los deportistas rusos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La sanción había sido establecida en 2023 después de que el organismo olímpico ruso incorporara organizaciones deportivas de territorios ucranianos bajo control ruso, en medio del conflicto derivado de la invasión a Ucrania.

Rusia vuelve al proceso olímpico, pero con restricciones

Con esta resolución, Rusia podrá participar nuevamente en el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028, aunque el COI dejó claro que existen condiciones para su reincorporación.

El organismo señaló que los atletas rusos deberán cumplir con las normas internacionales antidopaje y permanecer bajo supervisión para garantizar el respeto a los principios del movimiento olímpico.

Sin embargo, todavía no está definido si los deportistas podrán competir representando oficialmente a Rusia con su bandera e himno nacionales.

El COI mantiene medidas contra Rusia por la guerra en Ucrania

Aunque la suspensión del Comité Olímpico Ruso fue retirada, la decisión no representa un regreso total de Rusia al escenario olímpico.

El COI mantiene restricciones como la prohibición de organizar eventos oficiales en territorio ruso y la exclusión de funcionarios gubernamentales rusos en actividades relacionadas con el movimiento olímpico.

Además, la institución reiteró su postura de condena a la guerra en Ucrania y aseguró que continuará respaldando al movimiento olímpico ucraniano.

Regreso de Rusia abre debate entre deporte y política

La decisión del COI volvió a generar discusión sobre el papel del deporte frente a los conflictos internacionales. Mientras el organismo defiende que los atletas no deben asumir las consecuencias de las decisiones de sus gobiernos, distintos sectores cuestionan la reincorporación rusa tras las medidas adoptadas desde el inicio del conflicto.

Con la mira puesta en Los Ángeles 2028, los deportistas rusos buscarán recuperar su lugar en la máxima justa deportiva mundial bajo las condiciones establecidas por el Comité Olímpico Internacional.