El español Fernando Alonso, campeón mundial de Fórmula 1 en 2005 y 2006, participará en el Rally Dakar 2027 (9-23 de enero en Portugal y Marruecos) con Aston Martin, anunció este martes la escudería británica.

El veterano piloto asturiano de 45 años estará a los mandos de uno de los tres coches de la marca en su estreno en esta prestigiosa cita de aventura, mientras que los otros dos serán conducidos por el francés Sébastien Loeb (52 años, nueve veces campeón mundial de rallies) y por el brasileño Lucas Moraes (35 años, campeón mundial de rally campo a través).

La denominación del equipo para esta ocasión será Aston Martin Dreadnought y colabora en este debut con la estructura especializada Prodrive.

Alonso ya participó en el Dakar en 2020, donde fue segundo en una de las etapas.

Su programa de competición de 2027 se presenta ya especialmente cargado, ya que ha renovado su contrato con Aston Martin para seguir compitiendo en la Fórmula 1, cuya temporada arranca en marzo.

"Después de decidir seguir con mi carrera en la Fórmula 1 (...) estuve pensando durante mucho tiempo sobre el Dakar", declaró Alonso, citado en un comunicado de Aston Martin.

"Finalmente, la decisión cayó por su propio peso. Quería este reto y competir de nuevo en el mismo año en la Fórmula 1 y en el Rally Dakar", continuó.

Como en 2020, el copiloto de Alonso en la aventura será su compatriota Marc Coma.

"La Fórmula 1 sigue siendo mi prioridad, pero soy un piloto de carreras y retos así son los que me hacen amar la competición. Estoy deseando comprobar qué podemos conseguir", añadió Alonso.

Arabia Saudita es la sede del Rally Dakar desde 2020, después de una década en Sudamérica (2009-2019), pero a finales de octubre se anunció que la edición de 2027 no iba a disputarse en ese país del Golfo por los conflictos bélicos y la inestabilidad en la región.

Es por ello que los organizadores buscaron un plan alternativo y anunciaron unos días después a Portugal y Marruecos como sedes, lo que supone el regreso del Dakar a su continente histórico de referencia, África, por primera vez desde 2007.