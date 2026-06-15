"Nos faltó finura": Luis de la Fuente defiende a España tras el empate con Cabo Verde

El debut de la Selección de España en la Copa del Mundo 2026 no cumplió con las expectativas y fue una dura respuesta al presidente de la UEFA, quien había cuestionado el que 48 selecciones integraran este torneo; ahora, tras el empate de la Furia Roja con Cabo Verde, el director técnico del combinado europeo, Luis de la Fuente, trató de mantener la calma y señalar que esto no se trata de un descalabro.

De la Fuente descartó que exista un colapso anímico en el grupo, enfatizando el historial estadístico que arrastra el equipo, y señaló que lo importante era no llevarse una derrota.

“Me parece muy bien el ruido…, y las nueces. Hoy hacemos el partido número 32 invicto. Estaríamos mejor si hubiéramos ganado, pero entendemos que una gran competición tiene esto”, indicó el estratega. “Tal vez nos pesó que era el primer partido. Pero nada nos genera dudas. Lo que se diga o se deje de decir, este es el camino que hay que seguir. Estamos supertranquilos, convencidos de que esto es muy largo. En nuestro planteamiento todavía nos quedan siete partidos”.

El análisis de los bloques defensivos y la gestión de los minutos de Lamine Yamal

De la Fuente abordó las dificultades tácticas que planteó Cabo Verde, la cual se echó para atrás y logró mantener la portería con cero goles, pero además generó algunos sustos en cuanto a su ofensiva. Ni siquiera las figuras millonarias del equipo pudieron abrir la portería de Vozinha.

Los jugadores de Cabo Verde se tomaron videos y fotos luego de su empate. IMAGN IMAGES via Reuters

“Hemos generado mucho, pero nos ha faltado finura. Ellos son muy organizados, se metían en bloque bajo, y ha sido muy complicado generar espacios. Nos ha faltado circulación y frescura, pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido remates, ocasiones y ganas de solucionar el partido por la vía rápida. Sabemos que esto es muy difícil y aquí cuesta muchísimo ganar”.

Finalmente, el técnico justificó la decisión de dosificar la participación de piezas clave como Lamine Yamal y Nico Williams, quienes ingresaron hasta la segunda parte; ambos llegan al torneo tras un proceso de recuperación física. “El objetivo es ir metiéndoles y dándoles minutos. Seguro que estarán mejor, como ante Arabia”.