F1 2026: Estado del campeonato tras Gran Premio de Gran Bretaña
George Russell vuelve a recortar su distancia a Andrea Kimi Antonelli en la batalla por el liderato general.
Una vez, las últimas vueltas de un Gran Premio de Fórmula 1 cambiaron por completo el panorama del Mundial 2026, siendo en Gran Bretaña donde George Russell volvió a recortar distancias ante Kimi Antonelli.
El italiano se encaminaba a rebasar a Charles Leclerc para retomar su camino ganador, hasta que un problema estructural en su Mercedes y una sanción por exceder límites de pista le hizo acabar fuera de los diez mejores.
A esto se sumó un accidente de Max Verstappen, quien chocó a falta de cinco vueltas para concluir, y que hizo que la mayoría de los pilotos se metieran a pits por neumáticos nuevos.
Pero Russell no entró y se benefició del hecho de que la carrera no reiniciara, por lo que además de arruinar el 1-2 de Ferrari, ahora quedó a 25 puntos de Antonelli en la tabla general.
F1 2026: Estado del Campeonato de Pilotos tras Gran Bretaña
La victoria de Charles Leclerc en Silverstone le permite escalar al cuarto puesto general, mientras el resultado de Lewis Hamilton sigue siendo provisional, al estar bajo investigación.
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos
F1 2026: Estado del Campeonato de Constructores tras Gran Bretaña
- Mercedes – 333 puntos
- Ferrari – 255 puntos
- McLaren – 179 puntos
- Red Bull – 128 puntos
- Alpine – 60 puntos
- Racing Bulls – 59 puntos
- Haas F1 Team – 21 puntos
- Williams – 11 puntos
- Audi – 6 puntos
- Aston Martin – 1 punto
- Cadillac – 0 puntos