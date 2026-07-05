F1 2026: Estado del campeonato tras Gran Premio de Gran Bretaña

Una vez, las últimas vueltas de un Gran Premio de Fórmula 1 cambiaron por completo el panorama del Mundial 2026, siendo en Gran Bretaña donde George Russell volvió a recortar distancias ante Kimi Antonelli.

El italiano se encaminaba a rebasar a Charles Leclerc para retomar su camino ganador, hasta que un problema estructural en su Mercedes y una sanción por exceder límites de pista le hizo acabar fuera de los diez mejores.

A esto se sumó un accidente de Max Verstappen, quien chocó a falta de cinco vueltas para concluir, y que hizo que la mayoría de los pilotos se metieran a pits por neumáticos nuevos.

Pero Russell no entró y se benefició del hecho de que la carrera no reiniciara, por lo que además de arruinar el 1-2 de Ferrari, ahora quedó a 25 puntos de Antonelli en la tabla general.

F1 2026: Estado del Campeonato de Pilotos tras Gran Bretaña

La victoria de Charles Leclerc en Silverstone le permite escalar al cuarto puesto general, mientras el resultado de Lewis Hamilton sigue siendo provisional, al estar bajo investigación.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos Lando Norris (McLaren) – 97 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

F1 2026: Estado del Campeonato de Constructores tras Gran Bretaña