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F1 2026: Estado del campeonato tras Gran Premio de Gran Bretaña

George Russell vuelve a recortar su distancia a Andrea Kimi Antonelli en la batalla por el liderato general.

Por: Eduardo Olmos

El drama del final cambió el panorama
El drama del final cambió el panoramaPirelli Motorsport

Una vez, las últimas vueltas de un Gran Premio de Fórmula 1 cambiaron por completo el panorama del Mundial 2026, siendo en Gran Bretaña donde George Russell volvió a recortar distancias ante Kimi Antonelli.

El italiano se encaminaba a rebasar a Charles Leclerc para retomar su camino ganador, hasta que un problema estructural en su Mercedes y una sanción por exceder límites de pista le hizo acabar fuera de los diez mejores.

A esto se sumó un accidente de Max Verstappen, quien chocó a falta de cinco vueltas para concluir, y que hizo que la mayoría de los pilotos se metieran a pits por neumáticos nuevos.

Pero Russell no entró y se benefició del hecho de que la carrera no reiniciara, por lo que además de arruinar el 1-2 de Ferrari, ahora quedó a 25 puntos de Antonelli en la tabla general.

F1 2026: Estado del Campeonato de Pilotos tras Gran Bretaña

La victoria de Charles Leclerc en Silverstone le permite escalar al cuarto puesto general, mientras el resultado de Lewis Hamilton sigue siendo provisional, al estar bajo investigación.

  1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 179 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  3. Lewis Hamilton (Ferrari) – 147 puntos 
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 108 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 97 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 82 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 76 puntos 
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 52 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 20 puntos
  12. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  13. Franco Colapinto (Alpine) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 6 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  21. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

F1 2026: Estado del Campeonato de Constructores tras Gran Bretaña

  1. Mercedes – 333 puntos
  2. Ferrari – 255 puntos
  3. McLaren – 179 puntos
  4. Red Bull – 128 puntos
  5. Alpine – 60 puntos
  6. Racing Bulls – 59 puntos
  7. Haas F1 Team – 21 puntos
  8. Williams – 11 puntos
  9. Audi – 6 puntos
  10. Aston Martin – 1 punto
  11. Cadillac – 0 puntos 

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