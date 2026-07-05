"Claro que nos importan esos once muchachos"; del Toro manda mensaje al Tri tras hacer historia

Mientras la Selección Mexicana ultima detalles para disputar uno de los partidos más importantes de su Mundial 2026, frente a Inglaterra por un boleto a los cuartos de final, Isaac del Toro también hace historia al conquistar la segunda etapa del Tour de Francia.

Las dos historias terminan por encontrarse apenas unos minutos después de la histórica victoria del bajacaliforniano. Durante la entrevista posterior a la carrera, le plantean una pregunta que seguramente muchos mexicanos no esperaban escuchar.

"Me imagino que debe ser una locura en México. ¿A quién le importa la Copa del Mundo de Futbol? Tenemos a Isaac del Toro en el ciclismo", le dicen al ganador de la etapa.

Lejos de aprovechar el momento para comparar ambas hazañas o alimentar una rivalidad entre deportes, Del Toro responde con una sonrisa y deja claro que también sigue de cerca el camino del Tricolor en la Copa del Mundo.

"No, por supuesto que nos importan esos once muchachos que la están rompiendo en el futbol. Pero sí, esto es una locura. Lo están haciendo increíble. Y estar al mismo nivel aquí en Francia, en la carrera más dura de la historia, es como un sueño", responde el mexicano.

La declaración llega justo el día en que millones de aficionados mexicanos tienen la mirada puesta tanto en las carreteras de Francia como en el Estadio Ciudad de México, donde el equipo de Javier Aguirre busca mantenerse con vida en la Copa del Mundo.

Dos historias que ilusionan a México

Con apenas 22 años, Isaac del Toro acaba de convertirse en el segundo mexicano en conquistar una etapa del Tour de Francia, una hazaña que no se conseguía desde Raúl Alcalá hace 36 años.

Del otro lado del Atlántico, la Selección Mexicana también persigue su propio momento histórico. El conjunto dirigido por Javier Aguirre enfrenta este domingo a Inglaterra con la ilusión de instalarse entre los ocho mejores del Mundial y seguir alimentando el sueño de todo un país.

Aunque este domingo escribió historia sobre la bicicleta, Isaac del Toro dejó claro que también estará pendiente de los once mexicanos que, unas horas más tarde, buscarán escribir la suya frente a Inglaterra.