Victoria de Leclerc en Silverstone, final dramático para Antonelli y Checo Pérez en el top 15

Ferrari logró un doble podio histórico en el Gran Premio de la Gran Bretaña con un Charles Leclerc que, por fin, regresó a la senda del triunfo acompañado por Lewis Hamilton, esto mientras Andrea Kimi Antonelli vivió un cierre de pesadilla con problemas en su Mercedes a la vez que su compañero George Russell rescató el segundo escaño.

Para Sergio Pérez y Cadillac, la carrera en Silverstone se trató de sumar los kilómetros perdidos en Austria, misión que cumplieron aunque sin colocarse en los puntos.

Leclerc aprovechó la arrancada para irse a la cima perseguido por Hamilton. El inglés y siete veces campeón del mundo perdió el segundo puesto ante el ataque de Antonelli, pero también por una sanción de cinco segundos por moverse antes en la arrancada.

El italiano extendió el uso de los neumáticos medios más allá que sus rivales para tener un compuesto más fresco en el cierre y, cuando tomó el compuesto duro, recortó la diferencia a menos de tres segundos, por lo que parecía cuestión de tiempo para que peleara por el liderato.

Pero Antonelli perdió la posibilidad de la remontada en la parte final de la carrera cuando comenzó a sentir que algo se había roto en su Mercedes. El equipo lo llamó a pits, pero los daños no lograban repararse, cayendo hasta la décima posición con un coche dañado y dejando ir la posibilidad de la victoria.

Para agrandar el drama, el Red Bull de Max Verstappen sufrió un abandono tras salir del circuito provocando la salida del safety car, una situación que neutralizó la carrera y dejó el reinicio con dos giros por delante con pilotos como Hamilton, Lando Norris e Isack Hadjar colocando goma blanda, esto mientras George Russell se mantuvo en pista para ascender al segundo por detrás de Leclerc.

Todos esperaban un sprint final, pero control de carrera decidió cerrar la competencia detrás del coche de seguridad, esto a pesar de que habían anunciado que la última vuelta sería en condiciones de bandera verde. Esta situación impidió que aquellos que habían montado gomas blandas las aprovecharan.

Leclerc cruzó la meta en primero seguido por Russell y Lewis Hamilton, pero el inglés podría sufrir una sanción por no respetar las banderas amarillas.

Antonelli había cruzado la meta en noveno, pero recibió una sanción de cinco segundos por no respetar los límites de la pista y, cuando el castigo se aplicó, descendió hasta el puesto 16 sin sumar puntos.

¿Cómo ha sido la carrera de Sergio Pérez en el GP de la Gran Bretaña?

Sergio Pérez finalizó en la posición 15 en la carrera en Silverstone, colocándose por delante de su compañero Valtteri Bottas y sobre los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll.

Checo Pérez llegó a colocarse en la arrancada en la posición 14 siguiendo en la persecución al argentino Franco Colapinto, pero conforme la competencia avanzó, el ritmo del Cadillac quedó evidenciado de nueva cuenta.