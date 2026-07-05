“En Europa seríamos grandes favoritos”: The Rest Is Football vuelve a dudar del nivel de México

A unas horas del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, el programa The Rest Is Football, producido por Netflix, volvió a generar polémica con comentarios sobre el nivel de la Selección Mexicana.

Durante la emisión previa al encuentro, los conductores Alan Shearer, Gary Lineker, Brad Friedel y Rob Jones retomaron la conversación que iniciaron días atrás, cuando calificaron al Tricolor como una selección "promedio" y "derrotable", declaraciones que provocaron múltiples reacciones en México.

Incluso, Alan Shearer y Rob Jones aparecieron durante la transmisión con un sombrero con los colores verde, blanco y rojo mientras comentaban el ambiente que encontraría Inglaterra en el Estadio Ciudad de México.

Alan Shearer considera que Inglaterra sería favorita si el partido se jugara en Europa

Alan Shearer y Rob Jones reconocieron que jugar en la Ciudad de México representa un reto importante para Inglaterra, principalmente por la altitud y el respaldo que tendrá la Selección Mexicana desde las tribunas.

Sin embargo, el máximo goleador histórico de la Premier League sostuvo que, fuera de ese contexto, Inglaterra sería ampliamente favorita.

Creo que, en cualquier otro contexto, si Inglaterra jugara contra México en cualquier lugar de Europa, seríamos los grandes favoritos. Pero la ventaja de jugar como local aquí es enorme y tenemos que lidiar con eso.

Por su parte, Rob Jones señaló que una de las principales fortalezas del conjunto inglés es la profundidad de su plantilla y la posibilidad de modificar el partido desde el banquillo con jugadores de alto nivel.

Shearer también volvió a referirse al intento de modificar el horario del encuentro, propuesta que finalmente no prosperó. El exdelantero calificó esa posibilidad como una "tontería" y aseguró que habría perjudicado a miles de aficionados ingleses que viajaron desde Estados Unidos para asistir al partido, por lo que celebró que el cambio no se concretara.

México e Inglaterra se enfrentarán por segunda ocasión en la historia de los Mundiales; en 1966, ganaron los europeos 2-0. Reuters y Captura de pantalla

Gary Lineker y Brad Friedel vuelven a cuestionar el nivel del Tricolor

Desde el estudio, Gary Lineker y Brad Friedel analizaron el rendimiento de México en el Estadio Ciudad de México, donde el Tricolor acumula 70 victorias, 17 empates y solo dos derrotas en partidos oficiales.

Pese a reconocer la fortaleza de ese registro, Lineker puso en duda el nivel de los rivales que han formado parte de esa estadística.

Y, sin embargo, llegan a este partido invictos en 12 encuentros. Podemos echar un vistazo a los partidos que han jugado, en los que hay uno o dos equipos decentes.

Durante el análisis, los panelistas revisaron algunos de los rivales que México ha enfrentado como local y únicamente señalaron a Bélgica como una selección de primer nivel.

Brad Friedel, quien en emisiones anteriores también definió al equipo mexicano como una selección "promedio", insistió en que Inglaterra cuenta con una plantilla de mayor calidad individual.

México se te irá encima en los primeros 15 o 20 minutos. A toda costa, tienes que llegar con ventaja o empatado 0-0 a ese momento, porque después la mayor calidad se impondrá.

Finalmente, al presentar sus pronósticos para el partido, los integrantes de The Rest Is Football coincidieron en que Inglaterra parte como favorita para avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo, aunque algunos reconocieron que el contexto del Estadio Ciudad de México podría convertir el encuentro en una prueba mucho más complicada de lo que esperaban inicialmente.