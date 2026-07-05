F1: ¿Por qué el GP de Gran Bretaña terminó detrás del Auto de Seguridad? La FIA lo explica

La FIA ha revelado que un error de software generó confusión en el final del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que terminó con Auto de Seguridad.

Max Verstappen provocó la neutralización cuando faltaban seis vueltas en la carrera de este domingo, ante lo cual los oficiales de pista trataron de hacer una rápida intervención para quitar el monoplaza de Red Bull de la zona de grava de la curva Stowe del circuito de Silverstone.

Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los pilotos ingresaron a pits por neumáticos frescos generó una tardanza para compactar al grupo, a lo cual se sumó el hecho de que se tenía que ordenar al mismo.

En principio, había oportunidad de tener un sprint de una vuelta, en especial porque en la vuelta 50 de las 51 pactadas se le permitió a los pilotos rezagados, incluyendo a Sergio Pérez, a Fernando Alonso y a Oscar Piastri, recuperar su giro perdido.

Pero la FIA aclaró que no se tenía planeado un relanzamiento, ya que se siguió el protocolo de relanzamientos como lo estipula el reglamento, además de que el mensaje de que el periodo de Safety Car terminaría se mostró por error, algo que se corrigió en cuestión de segundos.

El reglamento del periodo del Auto de Seguridad, artículo B5.13.5, establece que debe completarse una vuelta tras el procedimiento de desdoblamiento”, aclara un comunicado de la FIA.

Este procedimiento fue seguido por Operaciones de Carrera. El mensaje “Auto de Seguridad en esta vuelta” se mostró erróneamente debido a un fallo de software”.

Y es que, en la regla mencionada, se estipula que el Coche de Seguridad tiene que volver a los pits una vuelta después de que se dejara pasar a los autos lapeados, es decir, al final de la vuelta 51 y última.

A menos que el Director de Carrera considere necesaria la presencia del Auto de Seguridad, una vez que se haya enviado el mensaje “Los Autos Rezagados Pueden Adelantar” a todos los competidores de acuerdo con el artículo B5.13.4c, el Coche de Seguridad volverá a pits al final de la siguiente vuelta”.

El protocolo de reinicios se ha puesto bajo escrutinio desde el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021, cuando el entonces director de carrera, Michael Masi, no siguió el protocolo a fin de generar las condiciones para que Lewis Hamilton y Max Verstappen definieran la carrera y el campeonato.

En esta ocasión, Hamilton perdió el segundo lugar ante George Russell, luego de que el piloto de Mercedes se quedara en pista mientras el de Ferrari se metió a pits por neumáticos nuevos.

Hamilton está bajo investigación por una posible infracción durante la neutralización.