¡Heredero del Bicho! El jugador que usará el '7' de Cristiano Ronaldo ante México

Cristiano Ronaldo no estará con la Selección de Portugal para los amistosos contra México y Estados Unidos en la presente fecha FIFA, debido a una lesión que todavía está en proceso de recuperación tras un problema sufrido con su club Al-Nassr en Arabia Saudita.

La ausencia del histórico número 7 abre un capítulo de transición para Portugal. La Federación lusitana decidió ceder temporalmente su icónica camiseta a Gonçalo Guedes, quien la portará en los próximos encuentros. Este gesto simboliza confianza en Guedes y refleja la necesidad de mantener liderazgo dentro del equipo mientras Ronaldo se recupera.

Cristiano Ronaldo ha portado el número 7 con Portugal por casi dos décadas @selecaoportugal

Guedes, quien ha destacado tanto con el combinado nacional como en sus clubes, asume la responsabilidad de un dorsal que ha sido sinónimo de la carrera internacional de Ronaldo durante casi dos décadas. Además, la situación permite que otros jóvenes talentos de Portugal comiencen a emerger y ganen protagonismo, marcando el inicio de un proceso de renovación generacional dentro de la selección.

Aunque se espera que Ronaldo vuelva a lucir el número 7 una vez que esté completamente recuperado, este período es una oportunidad para que figuras como Guedes y otros jugadores consoliden su presencia y refuercen la estrategia del equipo sin su estrella.

La selección portuguesa afronta así los amistosos con una combinación de experiencia y juventud, buscando mantener su nivel competitivo mientras su máximo referente continúa en rehabilitación.