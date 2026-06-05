Esto cuestan los boletos para el 93 Aniversario del CMLL

Este viernes 5 de junio inició la venta de los boletos para el 93 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), que se realizará el próximo viernes 18 de septiembre de 2026 en la majestuosa Arena México. Los costos inician de 336 hasta los 4,340 pesos mexicanos.

En los próximos días se dará a conocer el cartel oficial del 93 aniversario del CMLL, pero lo que sí se anunció, fue que, en el verano, habrá luchas de lunes a domingo.

Las funciones de los Viernes Espectaculares en la Arena México han registrado varios llenos, con boletos agotados antes de las funciones.

En el 92 Aniversario del CMLL, El Valiente perdió la máscara, luego de ser derrotado por Esfinge. Último Guerrero, Averno, Bárbaro Cavernario y Dragón Rojo Jr, salvaron sus cabelleras. A su vez, Felino y Rey Bucanero quedaron sin melena.

PRECIOS DE LOS BOLETOS PARA EL 93 ANIVERSARIO DEL CMLL:

$330 – Gradas.

$570 – Balcón.

$812 – PRELV (varias filas).

$812 – PRELA (varias filas).

$1,180 – RING V (varias filas).

$1,180 – RING A (varias filas).

$1,180 – ESQ200 (varias filas).

$1,180 – ESQ300 (varias filas).

$1,180 – ESQ400 (varias filas).

$1,180 – PRECN (varias filas)

$1,180 – PRECR1 (varias filas)

$1,800 – RING V (Fila 16 a la 20).

$1,800 – RING A (Fila 16 a la 20).

$2,440 – RING N (Fila 11 a la 14).

$3,100 – RING N (Fila 6 a la 10).

$3,720 – RING N (Fila 5).

$3,720 – RING R (Fila 4 y 5).

$4,340 – VIP (Varias filas).