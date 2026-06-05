¿Por qué Haaland y Noruega entrenan sin camiseta? Así buscan adaptarse al calor del Mundial

Erling Haaland y la selección de Noruega se convirtieron en tema de conversación en redes sociales durante los últimos días. Las imágenes de varios futbolistas entrenando sin camiseta, algunos descalzos, otros acostados sobre el césped y varios más refrescándose junto a hieleras comenzaron a circular por todo el mundo a menos de una semana del inicio de la Copa del Mundo 2026.

Las fotografías provocaron preocupación entre algunos aficionados, quienes interpretaron las escenas como una señal de que el conjunto escandinavo estaba sufriendo los efectos de las altas temperaturas que encontrará durante el torneo. Sin embargo, detrás de esas imágenes existe una explicación mucho más elaborada.

Noruega eligió desde hace varios meses a Greensboro, Carolina del Norte, como su campamento base para la Copa del Mundo. La decisión no fue casualidad. El cuerpo técnico consideró que las condiciones climáticas de la región permitirían comenzar un proceso de adaptación al calor y la humedad que podrían convertirse en factores determinantes durante el campeonato.

Jugadores de Noruega descansan durante una sesión de aclimatación en Greensboro, Carolina del Norte, como parte de su preparación para las altas temperaturas que podrían enfrentar en el Mundial 2026. Redes Sociales

Las fotografías que se hicieron virales corresponden precisamente a parte de ese plan. En videos difundidos por la propia selección se observa a los jugadores realizando trabajos al aire libre, sesiones de recuperación y actividades diseñadas para acostumbrar al organismo a temperaturas mucho más elevadas de las que habitualmente enfrentan en el norte de Europa.

Haaland, Martin Odegaard y el resto del plantel buscan llegar con ventaja a un torneo que se disputará en pleno verano norteamericano. De acuerdo con distintos reportes, la preparación incluye rutinas específicas para mejorar la adaptación física al calor y minimizar el impacto que pueden generar las altas temperaturas en el rendimiento deportivo.

La apuesta tiene sentido si se observa el calendario que enfrentará el conjunto europeo en la fase de grupos. Noruega debutará el 16 de junio a las 18:00 horas en Boston frente a Iraq, posteriormente viajará a Nueva York para medirse a Senegal a las 20:00 horas, antes de regresar a Boston para enfrentar a Francia a las 15:00 horas, un horario que podría representar el mayor desafío climático para los escandinavos.

Ese último compromiso aparece como el más exigente en términos de temperatura y desgaste físico, especialmente considerando que se tratará de uno de los rivales más fuertes del grupo y podría definir el destino de la selección noruega en el torneo.

La preparación tampoco termina en la fase inicial. En caso de avanzar como líder de grupo, Noruega volvería a Nueva York para disputar los dieciseisavos de final a las 17:00 horas. Si clasifica como segundo lugar, el recorrido cambiaría por completo, ya que tendría que trasladarse a Dallas para jugar a las 13:00 horas.

Sin embargo, ese posible escenario tendría una ventaja importante. El partido se disputaría en el estadio de los Dallas Cowboys, un inmueble completamente climatizado y con control de temperatura, por lo que el calor dejaría de ser un factor determinante.

Por ello, las imágenes que se volvieron virales durante los últimos días cuentan una historia distinta a la que muchos imaginaron. Noruega no parece estar sufriendo una crisis por las condiciones climáticas. Más bien, intenta adelantarse a uno de los rivales invisibles que podrían marcar diferencias durante el Mundial 2026.

Las fotografías que dieron la vuelta al mundo muestran a futbolistas expuestos al intenso sol estadounidense. Lo que muchos no vieron es que forman parte de una estrategia cuidadosamente diseñada para que el calor no se convierta en un obstáculo cuando llegue el momento de competir por un lugar en la siguiente ronda.