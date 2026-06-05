¿Se repite la historia? Las sorprendentes coincidencias que ilusionan a España

España todavía no disputa su primer partido en el Mundial 2026, pero entre los aficionados ya comenzó a circular una teoría que alimenta la ilusión de volver a conquistar el planeta. Una sorprendente cadena de coincidencias entre la actualidad y lo ocurrido antes de Sudáfrica 2010 ha provocado que muchos vuelvan la vista hacia el único campeonato mundial conseguido por la Roja.

Desde convocatorias y resultados en LaLiga hasta rivales, fechas e incluso la música que acompaña al torneo, los paralelismos se han multiplicado durante las últimas semanas. La acumulación de similitudes ha sido suficiente para que miles de seguidores se pregunten si la historia podría repetirse 16 años después.

La teoría ganó fuerza a partir de un reel publicado por Eduardo Medina (@oscareduardomedinaa) en Instagram, donde recopiló varios de estos datos en un video que ya supera 1.5 millones de reproducciones y que rápidamente comenzó a circular entre aficionados al futbol.

La primera coincidencia aparece en la convocatoria mundialista. En 2010, la selección española acudió a la Copa del Mundo con ocho jugadores del Barcelona dentro de su plantilla. Para este 2026, la cifra vuelve a ser exactamente la misma, con ocho futbolistas azulgranas formando parte del equipo nacional.

Las similitudes continúan en el futbol español. Hace 16 años, el Atlético de Madrid perdió la final de la Copa del Rey. Esta temporada volvió a quedarse a las puertas del título. Además, tanto en 2010 como en 2026, el Real Madrid terminó la campaña sin conquistar trofeos oficiales, mientras que el Barcelona levantó únicamente la Liga y la Supercopa de España.

El calendario también parece seguir el mismo guion. El Mundial de Sudáfrica 2010 comenzó el 11 de junio, exactamente la misma fecha en la que arrancará el Mundial 2026. Como si eso no fuera suficiente, el partido inaugural de ambos torneos tiene a los mismos protagonistas: Sudáfrica y México.

Otra coincidencia involucra a José Mourinho. En el verano de 2010, el entrenador portugués llegó al Real Madrid para iniciar una nueva etapa. Ahora, diversos reportes apuntan a que está muy cerca de regresar al conjunto merengue para la próxima temporada.

La selección española también comparte una curiosa similitud en la fase de grupos. En Sudáfrica 2010, cerró la primera ronda frente a una selección sudamericana dirigida por Marcelo Bielsa, cuando enfrentó a Chile. En este 2026, España volverá a despedirse de la fase de grupos frente a un combinado sudamericano comandado por el técnico argentino: Uruguay.

Incluso la música parece acompañar la teoría. En 2010, el Mundial estuvo marcado por el fenómeno global de Waka Waka, interpretado por Shakira. Ahora, la cantante colombiana vuelve a formar parte de la banda sonora del torneo con Dai Dai, uno de los temas oficiales de la Copa del Mundo.

La coincidencia más importante aparece en el plano deportivo. En 2010, España llegó al Mundial como la campeona vigente de Europa. En 2026, la situación es exactamente la misma tras conquistar la más reciente Eurocopa.

Por supuesto, ninguna de estas coincidencias garantiza lo que ocurrirá dentro de la cancha. Sin embargo, la teoría ha encontrado eco entre los aficionados españoles, que no han tardado en recordar todo lo que ocurrió hace 16 años.

Porque si todas esas piezas terminaron encajando para que España levantara por primera vez la Copa del Mundo, muchos se preguntan ahora si el destino está preparando un nuevo capítulo para la Roja. La respuesta comenzará a escribirse a partir del próximo 11 de junio.