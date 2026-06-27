Escándalo sacude a Cabo Verde en el Mundial: investigan a su capitán Ryan Mendes por presunta violación

Apenas unas horas después de que Cabo Verde celebra una de las mayores hazañas en la historia de los Mundiales al clasificarse a la segunda ronda del certamen, una investigación periodística publicada por Globo, uno de los principales medios de Brasil, colocó al capitán de la selección africana, Ryan Mendes, en el centro de una grave controversia.

De acuerdo con el reporte del medio brasileño, el delantero de 36 años es investigado por la Policía de Nueva Zelanda tras una denuncia por presunta violación presentada por una ciudadana brasileña. Hasta el momento, el futbolista no ha sido acusado formalmente por las autoridades y la investigación continúa en curso.

Según el reportero del medio, los hechos denunciados habrían ocurrido el 27 de marzo de este año en un hotel de Auckland, donde la selección de Cabo Verde se encontraba concentrada para disputar la Serie FIFA, una serie de partidos amistosos organizados por la FIFA.

La denunciante trabajaba para la Federación de Futbol de Nueva Zelanda como intérprete y asistente operativa de la delegación caboverdiana debido a que el portugués es el idioma oficial del país africano.

La mujer declaró a Globo que, tras el encuentro amistoso frente a Chile, fue invitada a una reunión en una de las habitaciones del hotel creyendo que debía desempeñar funciones de traducción. Posteriormente regresó a su habitación y, según su versión presentada ante la policía, Ryan Mendes ingresó al cuarto y la agredió físicamente antes de violarla.

El medio brasileño asegura haber tenido acceso al expediente policial, al informe médico, fotografías de las lesiones y documentos relacionados con la atención psicológica que recibió la denunciante después del incidente. Entre las evidencias descritas se mencionan hematomas en distintas partes del cuerpo y lesiones documentadas mediante un examen forense.

¿Qué dice la policía de Nueva Zelanda?

La Policía de Nueva Zelanda confirmó a Globo que existe una investigación abierta desde el 10 de abril. Sin embargo, debido a las leyes de privacidad del país, las autoridades evitaron identificar públicamente a la persona investigada o revelar detalles adicionales del caso.

De acuerdo con el reporte, los investigadores ya recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad del hotel y esperan los resultados finales de los análisis forenses antes de determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos ante un tribunal.

La publicación también señala que el 10 de mayo la denunciante y su esposo enviaron notificaciones extrajudiciales tanto a la Federación Caboverdiana de Futbol como a la FIFA, solicitando que el jugador fuera excluido de la Copa del Mundo. Posteriormente presentaron una queja mediante el sistema de protección de la FIFA, aunque, según afirman, no recibieron respuesta.

Globo informó que buscó la versión de Ryan Mendes, de su representante, de la Federación Caboverdiana de Futbol, de la FIFA y de la Federación de Futbol de Nueva Zelanda.

La FIFA respondió únicamente que no emitiría comentarios sobre el caso. La Federación de Nueva Zelanda indicó que el asunto corresponde exclusivamente a la policía. Por su parte, el jefe de prensa de Cabo Verde declaró al medio brasileño, después del partido frente a Arabia Saudita, que la federación tampoco realizaría declaraciones sobre las acusaciones.

Hasta el momento de la publicación, ni Ryan Mendes ni su representante habían emitido una postura pública respecto a la investigación.

¿Quién es Ryan Mendes?

El delantero, de 36 años, milita actualmente en el Igdir FK de la Segunda División de Turquía y disputó como titular los tres partidos de Cabo Verde durante la fase de grupos del Mundial. La selección africana hizo historia al avanzar por primera vez a la ronda de eliminación directa y enfrentará a Argentina en los dieciseisavos de final.