Isack Hadjar no correrá en Madrid; Lawson seguirá en Red Bull y Tsunoda en Racing Bulls

El piloto francés Isack Hadjar seguirá alejado de la Fórmula 1 por tercera carrera consecutiva luego de que Red Bull decidió que el neozelandés Liam Lawson continuará reemplazándolo, esto luego de que prefieren darle descanso al galo ante su fractura en la muñeca sufrida durante el receso de verano y que aún no ha sanado lo suficiente.

Lawson afrontará su tercera carrera consecutiva como compañero de Max Verstappen en lo que ha sido un regreso a Red Bull luego de haber sido despedido de la estructura con solo dos carreras en el 2025.

Esta reestructuración temporal también impacta a la escudería hermana Racing Bulls, donde se ratificó que el japonés Yuki Tsunoda compartirá garaje por tercera carrera consecutiva con el británico Arvid Lindblad.

El momento es ideal para el japonés ya que rumores de la prensa señalan que sus recientes actuaciones han despertado el interés del equipo Haas, del cual se sabe el asiento de Esteban Ocon está en duda.

El comunicado de Red Bull y el rol de Hadjar en Madrid

A pesar de que las expectativas apuntaban a un posible retorno en tierras españolas, la escuadra austriaca prefirió no arriesgar la salud del galo.

"Después de competir para el equipo en Zandvoort y Monza, Liam continuará manejando junto a Max en el Gran Premio de España de esta semana en Madrid. La decisión se ha tomado debido a que la recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque aún no está listo para regresar al habitáculo, estará en Madrid apoyando al equipo".

A modo de cierre, la dirigencia de Red Bull Racing enfatizó el respaldo hacia su competidor titular al señalar con optimismo lo siguiente:

"Todos en Red Bull Racing esperamos darle la bienvenida a Isack de nuevo al volante muy pronto".

Se espera que con la semana de descanso entre la carrera en España y Azerbaiyán, Hadjar finalice su recuperación y vuelva a su asiento.