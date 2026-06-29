¡Es oficial! Manchester City anunció a Enzo Maresca como sucesor de Pep Guardiola

El Manchester City anunció de manera oficial a Enzo Maresca como su nuevo director técnico, poniendo en marcha una nueva era en el club tras la salida de Pep Guardiola, quien permaneció una década al frente del equipo y marcó una de las etapas más exitosas en la historia de la institución.

El estratega italiano firmó un contrato que lo vincula con los Citizens hasta 2029 y tendrá la misión de mantener al Manchester City como uno de los equipos más competitivos tanto en la Premier League como en las competiciones europeas.

Enzo Maresca conoce la filosofía del Manchester City

La llegada de Enzo Maresca no representa un salto al vacío para la directiva. El entrenador italiano conoce a la perfección la estructura del club, ya que anteriormente dirigió al equipo Sub-21 y posteriormente formó parte del cuerpo técnico de Pep Guardiola como asistente, participando en una de las etapas más exitosas del conjunto inglés.

Ese conocimiento del modelo de juego y de la filosofía implementada por Guardiola fue uno de los factores clave para que el Manchester City apostara por Maresca como el encargado de darle continuidad al proyecto deportivo.

Su exitoso paso por el Chelsea

Antes de regresar al Manchester City, Enzo Maresca dirigió al Chelsea, donde consiguió resultados destacados al conquistar la Conference League y el Mundial de Clubes, logros que consolidaron su crecimiento como entrenador.

No obstante, su salida del conjunto londinense no estuvo exenta de polémica, ya que las negociaciones para convertirse en el sucesor de Pep Guardiola generaron diversas reacciones entre la afición y la prensa inglesa.

Maresca promete mantener el ADN ganador

Tras hacerse oficial su nombramiento, Enzo Maresca expresó su felicidad por regresar al club donde vivió una etapa importante como asistente y aseguró que trabajará para conservar el estilo ofensivo y competitivo que convirtió al Manchester City en una potencia del futbol mundial.

El entrenador italiano ahora afronta el mayor reto de su carrera: dar continuidad al legado de Pep Guardiola, responder a las altas expectativas de la directiva y la afición, y mantener al equipo en la pelea por todos los títulos durante las próximas temporadas.