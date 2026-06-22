“Es pasito a pasito”: Messi rompe un récord histórico pero mantiene los pies en la tierra

Argentina aseguró su pase a la ronda de eliminación directa en el Mundial 2026 luego de una victoria ante Austria 2-0 con lo cual alcanzaron los seis puntos, una cifra que solo ha sido posible gracias a los cinco goles de Lionel Messi en el torneo, siendo el único jugador que, hasta ahora, ha conseguido brillar con los campeones del mundo en el marcador.

Pero las anotaciones de este lunes tuvieron un significado especial porque pusieron a Messi como el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo de la FIFA con 18 totales, un récord personal que colaboró con el trabajo en equipo creado por el director técnico Lionel Scaloni ya que, gracias al triunfo, han asegurado jugar el encuentro de dieciseisavos de final en Miami, un lugar que es como un hogar para el 10 del cuadro sudamericano.

Sin embargo, para él las marcas personales no son un objetivo que anteponga sobre el trabajo en equipo. “Lo importante era la clasificación. Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival”.

Al término del compromiso, Messi, designado el mejor jugador del partido, indicó que ahora se encuentra tranquilo al saber que Argentina es dueña de su propio destino.

“Estoy muy feliz. Fue un triunfo muy sufrido, duro, trabajado. Espero que nos dé tranquilidad para lo que viene”, expresó el jugador del Inter Miami, quien mandó un guiño a sus rivales, los austriacos: “Es un Mundial muy igualado… Por momentos nos costó tener la posesión. No nos hicieron daño, pero fue un partido muy trabado e intenso”.

Lionel Messi en su segundo gol contra Austria. REUTERS

El penal fallado de Lionel Messi

Messi pudo haber cerrado el partido con tres goles, pero en la parte inicial falló un penal que, por momentos, tumbó la moral de Argentina, que dejó de hacer presión sobre los austriacos, ante lo cual dio un veredicto de error.

“Lástima el penal que erré. Uno nunca sabe”, expresó antes de admitir que ese error le generó sentimientos negativos: “Estaba con bronca porque erré el penal. Lo pateé muy mal, pero pudimos revertir la situación”.

Después de dos actuaciones contundentes, Messi no quiere pensar que el camino se encuentra abierto para considerar que llegarán sin contratiempos a las últimas instancias.

“Es pasito a pasito, esto es largo y difícil. Yo disfruto cada momento dentro de la cancha”, finalizó.