Más de 300 mil aficionados celebran triunfo de México en CDMX

La victoria de la Selección Mexicana por 1-0 ante Corea del Sur, en el Estadio Guadalajara, fue seguida y celebrada por más de 300 mil personas en Fan Fest del Zócalo, pantallas instaladas en el Centro Histórico y festivales futboleros organizados por el gobierno de la Ciudad de México.

La jefa de Gobierno Clara Brugada felicitó al combinado nacional, destacó la respuesta de la afición mexicana, que se volcó a los espacios públicos para apoyar al equipo durante su segundo compromiso mundialista.

En su cuenta de X, Brugada informó que fueron más de 300 mil personas las que disfrutaron el encuentren en la capital.

El Zócalo capitalino volvió a convertirse en el principal punto de reunión de los aficionados, con un aforo de más de 55 mil personas Foto: Especial

Destacó que la celebración se desarrolló en un ambiente familiar y de convivencia comunitaria.

Precisó que el Zócalo capitalino volvió a convertirse en el principal punto de reunión de los aficionados, con un aforo de más de 55 mil personas, mientras que otras 115 mil que ya no pudieron ingresar al Zócalo siguieron el partido desde las 11 pantallas colocadas en diversas calles del Centro Histórico.

Otros 130 mil aficionados asistieron a los festivales futboleros instalados en las 16 alcaldías.

Foto: Especial

“Todos disfrutando con el corazón y con gritos de gol que se escuchan en toda la capital”, escribió Clara Brugada en su cuenta de X.

“¡Así se vive y se disfruta el futbol en comunidad, con el orgullo a flor de piel y la mejor energía!”, expresó.