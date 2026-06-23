“Nos van a ganar”: La brutal ironía de Erling Haaland para calentar el duelo contra Francia

Erling Haaland no solo es uno de los delanteros más letales del mundo desde hace algunos años, también es uno de los que hace de la ironía un arte frente a las cámaras de televisión. El gigante noruego se tomó unos minutos después de marcar un fenomenal doblete en la victoria de Noruega 3-2 sobre Senegal para asumir el papel de víctimas para su último partido en la fase de Grupos ante Francia, no sin antes cerrar sus palabras con una enorme sonrisa.

Haaland no desentona en la que es su primera justa mundialista con cuatro goles, misma cantidad que tiene Kylian Mbappé en la segunda posición, únicamente superados por el argentino Lionel Messi. Pese a su sobresaliente desempeño, el delantero noruego del Manchester City prefirió no dejar un titular sensacionalista cuando se le cuestionó sobre el cierre de la fase de grupos en su duelo ante Francia y su choque personal ante Mbappé.

La verdad, en este momento no me importa mucho ese partido. Seguramente nos van a ganar. Y seguramente luego van a ganar la Copa del Mundo, pero no importa”, respondió Haaland, con su sonrisa irónica al final.

El rendimiento del "Androide" en el certamen destaca por su demoledora efectividad de cara al arco rival:

Efectividad total : Registra 1 gol cada 12 toques de balón en promedio.

: Registra de balón en promedio. Doblete vs Irak : Marcó 2 goles con solo 25 toques en el debut.

: Marcó en el debut. Doblete vs Senegal: Convirtió 2 goles tras el descanso para sellar el triunfo.

Creo que está a la altura de las noches más grandes que he tenido en toda mi vida, tanto el partido contra Irak como el de esta noche. Es un poco la misma sensación que tuve después de la final de la Champions League, así que significa muchísimo. Estoy increíblemente orgulloso por formar parte de esto”, dijo Haaland sobre su desempeño en este Mundial.

Una prueba de fuego para el sueño noruego

El choque de trenes que se avecina entre Erling Haaland y Kylian Mbappé será uno de los duelos más atractivos del cierre del calendario de competencias de la primera fase del Mundial 2026 con ambos equipos clasificados a la siguiente fase gracias a sus dos victorias por goleadas ante Senegal e Irak.

El choque está programado para el viernes 26 de junio en el Estadio Boston.