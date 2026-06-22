El emotivo video del niño de Pumas que soñaba con jugar en CU y hoy es joya de la Selección Mexicana

Erik Lira fue uno de esos niños que acompañaban a los jugadores al salir del túnel en el Estadio Olímpico Universitario. Formado en la cantera de Pumas, lo que soñaba entonces era simple: algún día ser él quien saltara al campo, no quien escoltara a otros. En un video añejo de TUDN, el niño Lira responde con la candidez de los sueños imposibles: "Ojalá pueda estar aquí de grande. Sería cumplir un sueño." Ahora, a los 26 años, ese niño del túnel es realidad multiplicada al ser un elemento fundamental de la Selección Mexicana.

Hace apenas semanas, Erik Lira, uno de los mejores medios de contención en Liga MX, levantó como capitán el trofeo de campeón para darle a Cruz Azul la décima estrella en su historia. Aunque concentrado con la Selección Mexicana en preparación del Mundial 2026, obtuvo un permiso especial para regresar a CU y presenciar cómo la Máquina Cementera derrotaba 2-1 a Pumas en la final del Clausura 2026. Poético: el equipo que lo formó fue testigo de su apoteosis cementera.

De México a Europa: el siguiente capítulo

Pero el sueño no termina en México. Javier Aguirre, director técnico del Tri, ha convertido a Lira en piedra angular del mediocampo nacional, desplazando incluso a Edson Álvarez en los preparativos mundialistas. Su desempeño fue decisivo contra selecciones de envergadura:

Sudáfrica y Corea del Sur : actuaciones sobresalientes.

: actuaciones sobresalientes. Palmarés internacional : Copa Oro 2025 , CONCACAF Nations League , CONCACAF Champions Cup .

: , , . Valoración de mercado: 12.7 millones de euros (Transfermarkt).El puente hacia el Viejo Continente.

Con ofertas concretas de LaLiga —Sevilla, Real Betis y Girona vigilan su perfil— y espacios en cinco de las mejores ligas europeas, Lira está listo para el salto definitivo. Analistas deportivos coinciden en que difícilmente regresará a jugar en México tras la justa mundialista.

El niño que imaginaba jugar en CU ahora imagina hacerlo en La Liga, en la Serie A, en el Bundesliga. De túnel a campo; de campo a continente. Los sueños, cuando se alimentan de talento y sacrificio, no conocen fronteras.