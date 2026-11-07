Enner Valencia arruina el festejo de Rosario Central y le da el título anual a Boca

Boca Juniors se quedó con el título de la tabla anual del futbol argentino después de vencer a Defensa y Justicia con un agónico gol de Enner Valencia en tiempo de compensación. La anotación del ecuatoriano frustró las celebraciones de Rosario Central, cuyos aficionados invadieron la cancha al creer que habían conseguido el bicampeonato.

Ambos equipos llegaron a la última jornada con posibilidades de terminar en la primera posición, aunque los Xeneizes tenían ventaja. Una victoria en la Bombonera les aseguraba el campeonato, mientras que los Canallas necesitaban ganar su partido ante Estudiantes de Río Cuarto y esperar que su rival no consiguiera los tres puntos.

Rosario Central cumplió con su parte al conseguir el triunfo y, durante algunos minutos, el empate sin goles entre Boca y Defensa y Justicia le permitió ilusionarse con quedarse con el reconocimiento.

Rosario Central celebró antes de tiempo

Cuando terminó el encuentro en el Gigante de Arroyito, los aficionados del conjunto rosarino invadieron el terreno de juego para festejar lo que consideraban un nuevo campeonato anual. Jugadores y seguidores compartieron la celebración convencidos de que habían conseguido superar a Boca.

Las imágenes de los festejos comenzaron a circular rápidamente en redes sociales. En la cancha, la alegría se extendió entre quienes ya daban por hecho el bicampeonato de Rosario Central, mientras que en las tribunas algunos aficionados seguían pendientes de lo que sucedía en la Bombonera.

A través de sus teléfonos celulares, los seguidores que permanecían en las gradas conocieron el desenlace del partido de Boca. La noticia del gol de Enner Valencia cambió el ambiente y terminó con la celebración que se desarrollaba en el campo.

Los aficionados que habían ingresado a la cancha se enteraron muy tarde de que el título ya no estaba en sus manos.

Enner Valencia definió el campeonato en la Bombonera

El gol que decidió la tabla anual llegó durante el tiempo agregado del encuentro entre Boca Juniors y Defensa y Justicia. En una jugada dentro del área, un centro fue despejado por el arquero visitante, Matías Borgogno, pero el rebote quedó a disposición de Valencia, quien había ingresado como suplente.

El delantero ecuatoriano disparó y el balón fue desviado por un zeguero de Defensa y Justicia. La trayectoria terminó en las redes y desató el festejo en la Bombonera, donde Boca consiguió la victoria que necesitaba para asegurar el primer lugar.

La anotación también terminó con las aspiraciones de Rosario Central de repetir el campeonato anual. Mientras los Xeneizes celebraban el título, en el Gigante de Arroyito los aficionados tuvieron que abandonar un festejo que había comenzado antes de que concluyera la definición.