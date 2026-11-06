Emotivo momento: Sevilla y Alavés recuerdan a Jesús de Miguel con aplausos y un minuto de silencio

El Sevilla y el Alavés protagonizaron un emotivo homenaje a Jesús de Miguel, delantero del Tenerife que falleció durante el partido frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División de España. El reconocimiento se realizó en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, durante el primer encuentro de la jornada 12 de LaLiga, en una tarde marcada por la tristeza y el recuerdo del futbolista.

Aunque la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) había solicitado la suspensión de las jornadas de Primera y Segunda División como muestra de respeto tras el fallecimiento, los partidos se disputaron conforme al calendario establecido.

Por su parte, LaLiga y la Real Federación Española de Futbol (RFEF) acordaron un protocolo especial de homenaje para recordar a Jesús de Miguel, el cual se llevó a cabo antes y durante el encuentro entre Sevilla y Alavés.

Así fue el homenaje a Jesús de Miguel en el Sánchez-Pizjuán

El momento más emotivo comenzó cuando los futbolistas de ambos equipos saltaron al terreno de juego mezclados, en una muestra de unidad y solidaridad. Desde que la megafonía del estadio anunció el homenaje a Jesús de Miguel, los aficionados del Sevilla respondieron con una sonora ovación.

El protocolo tuvo algunas modificaciones. El himno del Sevilla sonó 10 minutos antes del inicio del encuentro, cuando los dos equipos todavía no se encontraban sobre el terreno de juego.

Posteriormente, el árbitro Luis Bestard salió al campo con un ramo de flores, acompañado por los jugadores de ambos conjuntos, quienes portaban camisetas con el nombre del futbolista fallecido.

Después se realizó un minuto de silencio que terminó convirtiéndose en un minuto de aplausos por parte de los aficionados presentes en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sevilla detuvo el partido para recordar al delantero del Tenerife

El homenaje a Jesús de Miguel continuó durante el encuentro. Al minuto nueve, el árbitro detuvo las acciones para proyectar un video con diferentes momentos de la trayectoria deportiva del delantero del Tenerife.

La afición del Sevilla volvió a responder con una impresionante ovación que retumbó en el estadio y convirtió el momento en uno de los más emotivos de la jornada 12 de LaLiga española.

De esta manera, el futbol español rindió tributo a Jesús de Miguel, cuyo fallecimiento durante un partido frente al FC Andorra conmocionó al entorno del futbol y dejó una profunda huella entre jugadores, clubes y aficionados.