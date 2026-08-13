Tres mexicanos, tres historias: Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Álex Padilla, listos para LaLiga.

Los tres llegan a la temporada 2026-27 con situaciones muy diferentes. Obed Vargas intenta abrirse camino en un Atlético de Madrid con un mediocampo repleto de alternativas; Alvaro Fidalgo afrontará su primera temporada completa con el Real Betis, después de incorporarse al club durante la segunda parte de la campaña anterior; mientras que Álex Padilla llega con el impulso de una pretemporada en la que ha aprovechado su oportunidad bajo los tres palos del Athletic Club.

Además, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo tendrán un escenario de primer nivel para poner a prueba sus capacidades, ya que disputarán la UEFA Champions League y podrán medirse ante algunos de los mejores clubes del futbol europeo.

Obed Vargas con el Atletico de Madrid. El mexicano podría salir cedido a otro equipo.

Obed Vargas busca ganarse un lugar en el Atlético de Madrid.

El mexicano ha tenido participación durante la pretemporada del Atlético de Madrid, sumando minutos en el mediocampo y mostrando sus condiciones ante el cuerpo técnico rojiblanco.

Sin embargo, hacerse con un lugar en la plantilla no será sencillo. La zona cuenta con numerosas alternativas, entre ellas Koke, Pablo Barrios, Morten Hjulmand, Johnny Cardoso y Álex Baena, por lo que la competencia por minutos será intensa.

Ante este panorama, el Atlético de Madrid estudia la posibilidad de que Obed Vargas sea cedido a otro equipo. Una salida temporal podría permitirle encontrar la continuidad que necesita para seguir desarrollándose, aunque también significaría alejarse momentáneamente de una plantilla que competirá tanto en LaLiga como en la Champions League.

A sus 21 años, el mexicano se encuentra ante una etapa importante de su carrera: demostrar que puede competir por un lugar en uno de los equipos más exigentes de España o encontrar un escenario donde pueda sumar los minutos necesarios para continuar creciendo en Europa.

Alvaro Fidalgo con el Real Betis. El mexicano jugará Champions League.

Alvaro “el Maguito” Fidalgo va por su consolidación en España.

El escenario para Álvaro Fidalgo es diferente. El mediocampista mexicano ya conoce al Real Betis y el futbol español, pero esta será su primera temporada completa con el conjunto verdiblanco.

La campaña anterior llegó durante la segunda parte del curso, por lo que tuvo que adaptarse prácticamente sobre la marcha a un nuevo club, a sus compañeros y a las ideas de Manuel Pellegrini. Su primera etapa estuvo marcada por altas y bajas, pero ahora tendrá la oportunidad de comenzar desde el primer día.

Fidalgo se incorporó prácticamente de inmediato a la pretemporada y tuvo minutos en los partidos amistosos, buscando entrar rápidamente en la dinámica del técnico chileno.

El llamado “Maguito” espera que ese conocimiento adquirido durante sus primeros meses en el club se traduzca ahora en mayor regularidad y protagonismo. La expectativa es que pueda convertirse en una pieza importante del mediocampo del Real Betis y asumir un papel más relevante durante la campaña.

Además de LaLiga, Fidalgo tendrá la posibilidad de vivir una experiencia de máximo nivel europeo con el Real Betis en la Champions League, un escenario ideal para demostrar todo lo que puede aportar.

Álex Padilla El arquero mexicano busca ganarse un puesto con el Athletic Club.

Álex Padilla una pretemporada para ilusionarse con el Athletic Club.

El guardameta mexicano atraviesa una pretemporada de ensueño. Ante la ausencia del portero titular del conjunto vasco y campeón del mundo, Unai Simón, Álex Padilla ha visto acción en seis partidos amistosos, con cinco victorias y cinco encuentros en los que no recibió gol.

Sus actuaciones le han permitido levantar la mano y demostrar que está preparado para competir por un lugar dentro de la plantilla. Sin embargo, todo apunta a que iniciará el curso como segundo portero, por lo que sus principales oportunidades podrían llegar en la Copa del Rey.

Para Álex Padilla, la clave estará en aprovechar cada minuto que tenga. Después de una pretemporada en la que respondió con buenas actuaciones, el mexicano buscará mantener ese nivel y seguir ganando terreno dentro del Athletic Club.

Tres caminos, un mismo objetivo.

Obed Vargas, Álvaro Fidalgo y Álex Padilla serán los tres mexicanos en LaLiga esta temporada, pero cada uno afrontará un reto distinto.

Vargas busca hacerse un espacio en el Atlético de Madrid; Fidalgo quiere consolidarse en el Real Betis; y Padilla intentará aprovechar cada oportunidad que tenga bajo los tres palos del Athletic Club.

Para los tres, la temporada 2026-2027 representa una nueva oportunidad de crecer en el futbol español y mantener a México presente en una de las ligas más importantes del mundo.

LaLiga está a punto de comenzar. Ahora serán los minutos, las actuaciones y las decisiones de sus respectivos entrenadores los que determinen cuánto protagonismo tendrán los tres mexicanos.