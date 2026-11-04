Efraín Álvarez rechazo acuerdo con América para fichar por Chivas 

Bajo la gestión de Gabriel Milito, Chivas ha hecho grandes fichajes y uno de ellos ha sido Efraín Álvarez, quien ha revelado que tenía un acuerdo para llegar al América, pero lo hizo a un lado para vestir la playera rojiblanca.

Antes de su fichaje por el Guadalajara, Álvarez había sido deseado por otros clubes, sin embargo, después de una negociación rápida, llegó al Rebaño en mayo de 2025.

Lo más sorprendente es que el propio jugador reveló que ya tenía todo para llegar a Coapa, sin embargo, la llamada de Chivas cambió todo.

Efraín Álvarez celebrando un gol con Chivas MEXSPORT

Así fue como Efraín Álvarez rechazó al América para llegar a Chivas

Para el podcast Cracks y Mortales, Efraín Álvarez reveló cómo fue su llegada a Chivas, afirmando que tenía todo listo para fichar por el América en primera instancia.

Estaba casi cerca el América y cuando salió Chivas, mi representante me llamó y me dice ‘ya está todo con América, pero me llamó Amaury y me dicen que te quieren sí o sí”, comentó.

Álvarez contó que en ese momento estaba concentrado con la Selección Mexicana para la Copa Oro, y ahí, sin pensarlo, decidió fichar por el Guadalajara.

Yo quiero Chivas, ciérrame con Chivas. No me digan nada de cuánto ganó, tú ciérrame”, afirmó.

Efraín añadió que, en cuestión de horas, se concretó su fichaje por el Rebaño, dejando a un lado el acuerdo que tenía previamente con el América.

Los números de Efraín Álvarez con Chivas