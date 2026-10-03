Edin Džeko se despide de Bosnia y Herzegovina con un emotivo homenaje

Edin Džeko disputó a los 40 años su último partido con la selección de Bosnia y Herzegovina. El delantero fue titular ante Suecia en la Liga de Naciones y abandonó el campo al minuto 61, en una noche marcada por el reconocimiento de compañeros, rivales y aficionados.

El encuentro terminó 1-1, pero el resultado quedó en segundo plano ante la despedida de uno de los grandes referentes del futbol bosnio. Cuando Sergej Barbarez decidió sustituirlo por Haris Tabaković, los jugadores de Bosnia formaron un pasillo para despedir al histórico delantero, mientras que los futbolistas suecos también se sumaron al homenaje.

Bengalas y pancartas para despedir a Džeko

El homenaje comenzó incluso antes de la salida del delantero. En el minuto 11 del partido entre Bosnia y Herzegovina y Suecia, los aficionados desplegaron pancartas y encendieron bengalas desde edificios cercanos al Estadio Bilino Polje.

La afición acompañó el momento con una gran ovación para Džeko, quien cerró así una trayectoria internacional de casi dos décadas con el combinado bosnio.

Suecia y Bosnia empataron 1-1

En el terreno de juego, Suecia se adelantó con un gol de Viktor Gyökeres, mientras que Bosnia y Herzegovina consiguió la igualdad cerca del final gracias a una jugada protagonizada por Kerim Alajbegović.

Džeko también había conseguido marcar durante el encuentro, pero su anotación fue anulada. Finalmente, el 1-1 permitió a Bosnia mantener su condición de invicta en el inicio de su participación en la Liga de Naciones.

Los números históricos de Edin Džeko

Con su despedida, Džeko puso fin a una etapa histórica con Bosnia y Herzegovina. Desde su debut internacional en 2007, disputó 152 partidos y marcó 73 goles, cifras que lo sitúan como el jugador con más apariciones y más anotaciones en la historia de la selección bosnia.

El delantero también fue una de las principales figuras de Bosnia y Herzegovina en sus participaciones mundialistas de 2014 y 2026.

A los 40 años, Edin Džeko cerró su etapa con la selección rodeado por sus compañeros, sus rivales y una afición que le brindó una despedida a la altura de su trayectoria.