Para que no lo vuelva a hacer. FMF sanciona fuerte a Edgar Guerra por empujón contra un árbitro

La Comisión Disciplinaria de la Liga MX actuó con firmeza. Edgar Guerra, jugador del Puebla, recibió una sanción de cinco partidos de suspensión y una multa después de protagonizar una agresión contra un árbitro durante la Jornada 12 del Clausura 2026.

El incidente sucedió en el partido entre Puebla y Santos Laguna, cuando el futbolista, al salir de cambio, empujó en dos ocasiones al cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz en una acción que fue catalogada como antideportiva y ofensiva.

Después de la revisión del reporte arbitral y las imágenes en video del partido, el organismo disciplinario determinó que la conducta encajaba dentro de la causal siete del reglamento, relacionada con actos ofensivos o insultantes hacia los oficiales del encuentro.

A pesar de que el reglamento contempla sanciones menores, la valoración de la gravedad del acto llevó a imponer un castigo mayor. Así es como Guerra no solo fue expulsado del partido, sino que también se perderá el resto del torneo regular, dejando al conjunto de La Franja sin una pieza en el cierre del campeonato. También deberá pagar una sanción económica, cuyo monto no fue revelado.

Hay un antecedente de agresión a un árbitro en México

El caso de Edgar Guerra no es aislado. A lo largo de la historia reciente del futbol mexicano, se han registrado castigos incluso más severos por agresiones a árbitros.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2017, cuando Enrique Triverio (Toluca) y Pablo Aguilar (América) protagonizaron incidentes similares. Inicialmente recibieron sanciones de ocho y diez partidos respectivamente, pero tras la presión del gremio arbitral y un paro histórico, las sanciones escalaron hasta un año de suspensión antes de ser reducidas por el Tribunal Superior del Deporte (TAS).

Este episodio marcó un antes y un después en la forma en que la liga maneja este tipo de conductas, estableciendo un precedente claro: cualquier agresión al cuerpo arbitral puede derivar en castigos ejemplares y prolongados.

¿Cuáles son las sanciones más severas por agredir a un árbitro a nivel mundial?

A nivel internacional existen castigos más drásticos. La sanción más severa documentada ocurrió en 2014, cuando el futbolista amateur Ricardo Ferreira, en Suiza, fue castigado con 50 años de suspensión tras patear un balón a la cara de un árbitro y posteriormente rociarlo con agua.

En Austria, Ismail Gunduz recibió una suspensión de 70 partidos tras propinar un cabezazo a un árbitro en 2014. Mientras tanto, en Argentina, el caso de Cristian Tirone en 2022 derivó en una sanción de por vida, luego de golpear con un puño a una árbitra, generando indignación internacional y un llamado urgente a proteger a los oficiales.