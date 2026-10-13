Dos décadas en el mismo asiento: ¿quién es la mujer detrás de home?

Los Cerveceros de Milwaukee tienen un rostro habitual en sus transmisiones, aunque nunca toma un turno al bat ni sube al montículo. Amy Williams, conocida como ‘Front Row Amy’, ocupa un asiento detrás de home desde el que acompaña a su equipo, registra cada jugada y sueña con verlo llegar a la Serie Mundial.

La aficionada tiene su lugar en el asiento cinco de la primera fila, sección 117, del American Family Field. Su ubicación la mantiene dentro de las tomas de televisión durante los lanzamientos y la convirtió en una presencia reconocible para quienes siguen los encuentros de Milwaukee.

Williams, contadora de profesión y originaria de Oshkosh, Wisconsin, lleva 20 años con su abono. Para asistir al estadio, la seguidora realiza un trayecto que puede alargarse por el tráfico, una rutina que forma parte de su relación con el equipo.

La seguidora procura acudir a la mayoría de los partidos de temporada regular. Cuando sus actividades se lo impiden, Williams comparte sus entradas con sus tres hijos, amigos u otros familiares. En octubre, sin embargo, su compromiso cambia: a los playoffs no falta.

‘Front Row Amy’ tampoco se limita a observar el juego. Mientras los lanzadores trabajan y los bateadores buscan hacer daño, ella llena su hoja de anotación, una costumbre que aprendió gracias a su esposo y perfeccionó con el paso de las temporadas.

Mi esposo me enseñó originalmente a hacerlo, aprendí más a medida que avanzaba, probablemente tengo unos 40 libros llenos en casa”, contó Williams.

La contadora conserva en esas páginas algo más que resultados. Cada anotación le permite reconstruir los encuentros que presenció y volver a los recuerdos que acumuló desde su lugar en la primera fila.

Williams no creció como una apasionada del beisbol. Las buenas temporadas de los Cerveceros hace dos décadas despertaron su interés hasta convertir las visitas al parque en una parte esencial de su vida.

“Vuelvo a ver los box score y tengo los recuerdos de esos partidos, es increíble”, expresó la aficionada.

Williams ha visto a Milwaukee disputar la postemporada en 10 de los 20 años que lleva siguiendo al equipo con su abono. Ahora, la seguidora espera que esta campaña termine con el boleto que tanto desea.

Los Cerveceros tomaron ventaja de 2-0 sobre los Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, un comienzo que alimentó la ilusión de su fiel seguidora.

“Los aficionados estamos nerviosos porque son los Dodgers, pero creo que este año es cuando podemos vencerlos”, expresó Williams.

Milwaukee tiene asegurado otro encuentro en casa, ya sea en el sexto juego de esta serie o en la Serie Mundial. Detrás de home, ‘Front Row Amy’ tendrá preparada otra página para anotar.