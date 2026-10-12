Donovan Carrillo conquista Escocia y suma su primer título de la temporada

Dentro de la competencia individual varonil, Donovan Carrillo se consagró campeón en el Tayside Trophy 2026 tras obtener una puntuación total de 234.63 unidades, conquistando Dundee (Escocia) y obteniendo su primer título de la temporada.

La Dundee Ice Arena se vistió de gala para recibir a Donovan Carrillo, quien obtuvo un puntaje de 73.51 unidades durante el programa corto, adueñándose del segundo sitio y dejando todo para el patinaje libre, obteniendo una presentación en la que recibió 161.12 puntos que lo colocó en el primer sitio de la prueba.

Remontando para conseguir los 234.63 puntos que lo colocaron en la cima que le permitió colgarse la medalla de oro, Donovan Carrillo agradeció en redes sociales, destacando la forma en la que disfruta ser parte de la competencia en una ciudad que lo cobija como Dundee:

“Siempre es una gran experiencia en Dundee, Escocia. Muy contento de cerrar esta competencia con un buen resultado”.

Las muestras de cariño hacia el mexicano fueron recíprocas por parte del patinador, quien gozó de su primer título en la temporada y aseguró que este es uno de los muchos éxitos que están por llegar, ya que se mantendrá enfocado en el trabajo que debe realizar para conseguir la satisfacción de terminar en lo más alto del podio:

“Me voy feliz, agradecido y con muchas ganas de seguir trabajando en lo que viene. Gracias por acompañarme siempre!”

* Durante el programa corto, Donovan Carrillo se presentó con “Ave Cesaria” y “Alors on danse”, mientras que en la rutina libre hizo vibrar al jurado y a los aficionados apegándose a la cultura egipcia, misma que fue redituable para remontar ante el israelí, Mark Gorodnitsky.

BFG