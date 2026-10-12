Los lugares más americanistas de México y el Mundo para celebrar el Aniversario 110 de las Águilas

América celebra 110 años de existencia. Desde la colonia Santa María la Ribera, el Centro Histórico y el Sur de la Ciudad de México, hay lugares que rinden honores al club más ganador de México.

Desde tiendas oficiales, restaurantes alusivos y otros con valor histórico, complementan sitios icónicos del americanismo como lo ha sido el tres veces mundialista Estadio Banorte.

¿En qué otros lugares el americanista se puede sentir como en casa?

Barbacoa 'El Profe'

Anclado en el corazón del Mercado Isabel La Católica, este negocio comparte su pasión por las Águilas del América, con el logotipo del América exhibido en diversas partes de la isla. Por lo general, los encargados portan camisetas del equipo para atender a los clientes; el consomé y los tacos suaves y dorados, los más pedidos del menú.

Barbacoa el Profe, en la Ciudad de México. Christian Mendoza/ Excélsior

El Profe, el más americanista del Mercado Isabel La Católica (CDMX). Christian Mendoza/ Excélsior

Quesadillas 'Lucha'

Tributo a los jugadores de diversas generaciones del América en el corazón del Mercado de Coyoacán. Con el eslogan “siempre contigo”, en este local se ofrecen antojitos mexicanos. Las quesadillas son el plantillo estrella de su amplio menú. El tiempo vuela mientras los comensales esperan su pedido, al tratar de reconocer a los jugadores que se exhiben.

Quesadillas 'Lucha', parada obligada para todo americanista en Coyoacán. Christian Mendoza/ Excélsior

Cientos de fotografías de diversas generaciones del América adornan la isla dentro del Mercado de Coyoacán. Christian Mendoza/ Excélsior

La experiencia Ame Shop

El local del #35 de la Calle Madero, en el Centro Histórico, se ha convertido en lugar de culto para los coleccionistas y los fanáticos que buscan estar a la moda con sus Águilas del América. Esta extensión de la Ame Shop también ofrece una decoración para que los aficionados inmortalicen su visita con fotografías.

Una opción alterna a la tienda oficial del Estadio Banorte. Christian Mendoza/ Excélsior

Aquí nació la idea del América

Escala obligada para los fieles seguidores del América. En la fachada del #136 de la calle José Antonio Alzate, en la Santa María la Ribera, reposa la placa conmemorativa del lugar en que fue fundado el Club América. Actualmente el domicilio es un comercio, “Vidriería Nonoalco”.

Hoy, la “Vidriería Nonoalco” conserva una placa conmemorativa para recordar que en ese recinto nació el Club América. Christian Mendoza/ Excélsior

Un punto de culto para todo fan del América. Esta placa conmemora su fundación hace 110 años. Christian Mendoza/ Excélsior

Santa Julia es azulcrema

Uno de los murales más famosos de la capital, en la que se rinde tributo al histórico Cristóbal Ortega. Localizado en la colonia Santa Julia, es punto de referencia para seguidores foráneos que buscan la esencia de un barrio que concentra a una gran cantidad de aficionados e integrantes de grupos de animación de las Águilas.

La zona concentra a una importante cantidad de integrantes de un grupo de animación del América. Christian Mendoza/ Excélsior

El mural se hizo popular por su tributo a Cristóbal Ortega, leyenda del América. Sin embargo, luce descuidado en ocasiones ante el constante movimiento del Mercado de Santa Julia. Christian Mendoza/ Excélsior

Ya es una tradición la selfie águila

Tras la remodelación de la fachado del Club América, la esquina entre Calle del Toro #100 y División del Norte se convirtió en parada obligada para tomarse una foto del recuerdo junto al escudo gigante del equipo, al tiempo que los aficionados pueden esperar la salida de los jugadores que, con un poco de suerte, se detienen a firmar autógrafos.

A un costado de Calle del Toro 100, el lugar ideal para una fotografía mientras los aficionados cazan autógrafos de sus jugadores favoritos. Christian Mendoza/ Excélsior

Y al ser el club más influyente de nuestro país, las Águilas gozan de una impresionante popularidad fuera de la CDMX. Incluso en plazas como Monterrey y Guadalajara hacen contrapeso a los equipos locales.

Tacos 'Rojos' (Monterrey, Nuevo León)

En Monterrey, la tradición de unos tacos rojos al carbón y la pasión por el América convergen. Un puesto laminero con temática del club y un tributo especial para Cuauhtémoc Blanco rompen con la cotidiana imagen de los equipos regios. El servicio también se ha vuelto famoso por lo picante de sus salsas y el precio accesible (30 pesos la orden).

La tradición del taco rojo en la Sultana del Norte Excélsior

Tacos América (León, Guanajuato)

Próximo al Arco de la Calzada, en León, el establecimiento se erige como uno de los más antiguos de la ciudad; se fundó en 1979. Además de la temática amarilla y el rotulado americanista, el foco de atención es el platillo estrella, el taco águila (seis tortillas y 220 gramos de carne).

40 años de tradición en León. Uno de los lugares más virales de la región. Excélsior

Local tradicional en León, Guanajuato. Facebook/Tacos América

El hogar más americanista (Edomex)

Fácilmente se podría confundir con un museo de las Águilas, pero se trata del hogar más americanista del país. Por fuera y dentro, todo es alusivo al equipo en este domicilio ubicado en el Municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Demetrio Bojórquez, el propietario, lleva más de 40 años coleccionando todo tipo de artículos del club de sus amores. Incluso Zague ya hizo los honores en visitarlo.

La casa más viral de un aficionado americanista, en Ciudad Neza. Cortesía: Demetrio Bojórquez

Su pasión por el América la llevó al extremo en casa. Cortesía: Demetrio Bojórquez

Un café del América... En Corea del Sur

La empresa NVL CRK llevó la temática americanista a una cafetería en Seúl. En este lugar también se pueden adquirir artículos como playeras y gorras, al tiempo que las pantallas exhiben entrevistas con leyendas y momentos emblemáticos de la institución. El comercio cuenta con una decoración discreta y asientos del entonces Estadio Azteca.