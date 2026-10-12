Los lugares más americanistas de México y el Mundo para celebrar el Aniversario 110 de las Águilas
Restaurantes, souvenirs y el punto donde nació la idea de formar un equipo que hoy es el máximo ganador del futbol mexicano. Imperdibles para todo aficionado de las Águilas del América.
América celebra 110 años de existencia. Desde la colonia Santa María la Ribera, el Centro Histórico y el Sur de la Ciudad de México, hay lugares que rinden honores al club más ganador de México.
Desde tiendas oficiales, restaurantes alusivos y otros con valor histórico, complementan sitios icónicos del americanismo como lo ha sido el tres veces mundialista Estadio Banorte.
¿En qué otros lugares el americanista se puede sentir como en casa?
Barbacoa 'El Profe'
Anclado en el corazón del Mercado Isabel La Católica, este negocio comparte su pasión por las Águilas del América, con el logotipo del América exhibido en diversas partes de la isla. Por lo general, los encargados portan camisetas del equipo para atender a los clientes; el consomé y los tacos suaves y dorados, los más pedidos del menú.
Quesadillas 'Lucha'
Tributo a los jugadores de diversas generaciones del América en el corazón del Mercado de Coyoacán. Con el eslogan “siempre contigo”, en este local se ofrecen antojitos mexicanos. Las quesadillas son el plantillo estrella de su amplio menú. El tiempo vuela mientras los comensales esperan su pedido, al tratar de reconocer a los jugadores que se exhiben.
La experiencia Ame Shop
El local del #35 de la Calle Madero, en el Centro Histórico, se ha convertido en lugar de culto para los coleccionistas y los fanáticos que buscan estar a la moda con sus Águilas del América. Esta extensión de la Ame Shop también ofrece una decoración para que los aficionados inmortalicen su visita con fotografías.
Aquí nació la idea del América
Escala obligada para los fieles seguidores del América. En la fachada del #136 de la calle José Antonio Alzate, en la Santa María la Ribera, reposa la placa conmemorativa del lugar en que fue fundado el Club América. Actualmente el domicilio es un comercio, “Vidriería Nonoalco”.
Santa Julia es azulcrema
Uno de los murales más famosos de la capital, en la que se rinde tributo al histórico Cristóbal Ortega. Localizado en la colonia Santa Julia, es punto de referencia para seguidores foráneos que buscan la esencia de un barrio que concentra a una gran cantidad de aficionados e integrantes de grupos de animación de las Águilas.
Ya es una tradición la selfie águila
Tras la remodelación de la fachado del Club América, la esquina entre Calle del Toro #100 y División del Norte se convirtió en parada obligada para tomarse una foto del recuerdo junto al escudo gigante del equipo, al tiempo que los aficionados pueden esperar la salida de los jugadores que, con un poco de suerte, se detienen a firmar autógrafos.
Y al ser el club más influyente de nuestro país, las Águilas gozan de una impresionante popularidad fuera de la CDMX. Incluso en plazas como Monterrey y Guadalajara hacen contrapeso a los equipos locales.
Tacos 'Rojos' (Monterrey, Nuevo León)
En Monterrey, la tradición de unos tacos rojos al carbón y la pasión por el América convergen. Un puesto laminero con temática del club y un tributo especial para Cuauhtémoc Blanco rompen con la cotidiana imagen de los equipos regios. El servicio también se ha vuelto famoso por lo picante de sus salsas y el precio accesible (30 pesos la orden).
Tacos América (León, Guanajuato)
Próximo al Arco de la Calzada, en León, el establecimiento se erige como uno de los más antiguos de la ciudad; se fundó en 1979. Además de la temática amarilla y el rotulado americanista, el foco de atención es el platillo estrella, el taco águila (seis tortillas y 220 gramos de carne).
El hogar más americanista (Edomex)
Fácilmente se podría confundir con un museo de las Águilas, pero se trata del hogar más americanista del país. Por fuera y dentro, todo es alusivo al equipo en este domicilio ubicado en el Municipio Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Demetrio Bojórquez, el propietario, lleva más de 40 años coleccionando todo tipo de artículos del club de sus amores. Incluso Zague ya hizo los honores en visitarlo.
Un café del América... En Corea del Sur
La empresa NVL CRK llevó la temática americanista a una cafetería en Seúl. En este lugar también se pueden adquirir artículos como playeras y gorras, al tiempo que las pantallas exhiben entrevistas con leyendas y momentos emblemáticos de la institución. El comercio cuenta con una decoración discreta y asientos del entonces Estadio Azteca.