¡Golazo anulado a Julián Quiñones! El VAR le roba el festejo en la Champions de Asia

Julián Quiñones protagonizó una de las jugadas más llamativas del empate 1-1 entre el Al Qadsiah de Arabia Saudita y el Pakhtakor de Uzbekistán, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC. El delantero mexicano había conseguido un espectacular gol al minuto 25, pero la celebración quedó frustrada después de que el VAR anulara la anotación por fuera de lugar.

El atacante volvió a mostrar su capacidad ofensiva en una competición internacional, aunque esta vez no pudo reflejar su actuación en el marcador. La revisión arbitral terminó por invalidar una jugada que pudo cambiar el rumbo del encuentro.

El VAR le anuló un gol a Julián Quiñones

Quiñones encontró el espacio para marcar al minuto 25 y parecía adelantar al conjunto saudí. Sin embargo, después de revisar la acción mediante el videoarbitraje, el cuerpo arbitral determinó que el mexicano se encontraba en posición adelantada, por lo que el tanto no subió al marcador.

La decisión privó al delantero de celebrar una anotación que habría sido importante para el Al Qadsiah en su visita a Taskent, Uzbekistán.

Pese a la acción anulada, el mexicano volvió a generar atención por su participación en el ataque y por la capacidad que ha mostrado para convertirse en una amenaza constante para las defensas rivales.

Al Qadsiah y Pakhtakor reparten puntos en la Champions de Asia

Después de la anotación anulada a Quiñones, el marcador se abrió al minuto 35, cuando Tijjani Reijnders puso en ventaja al Al Qadsiah.

El equipo saudí parecía encaminado a llevarse el triunfo, pero el Pakhtakor encontró una oportunidad en la recta final del encuentro. Al minuto 89, Dostonbek Khamdamov convirtió un penalti para establecer el 1-1 definitivo y rescatar un punto para el conjunto uzbeko.

El empate dejó al Al Qadsiah sin la victoria que buscaba en la segunda jornada de la competición continental, mientras que el cuadro local aprovechó la oportunidad para evitar la derrota ante su afición.

Julián Quiñones llega en buen momento con el Al Qadsiah

El delantero mexicano afrontó el compromiso después de una actuación destacada en la liga saudí. En el encuentro anterior frente al Al Kholood, Quiñones convirtió un penalti con una definición a lo Panenka y contribuyó al triunfo por 5-0 de su equipo, de acuerdo con la información proporcionada.

Su rendimiento ofensivo lo ha colocado como una pieza importante para el Al Qadsiah, gracias a su capacidad para generar peligro, participar en las jugadas de ataque y encontrar oportunidades frente al arco.

Nacido en Colombia y naturalizado mexicano, Quiñones continúa construyendo su trayectoria en el futbol saudí mientras mantiene el interés de los aficionados mexicanos. Aunque su gol ante el Pakhtakor terminó anulado por el VAR, la acción volvió a poner su nombre en el centro de la conversación.